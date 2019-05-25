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Фотофакт: Как украинская делегация отреагировала на решение Международного трибунала

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  • 25.05.2019, 18:37
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Решение трибунала приблизило освобождение украинских моряков.

Сегодня Международный трибунал ООН по морскому праву сегодня принял решение обязать Российскую Федерацию освободить 24 украинских моряка и три украинских корабля, которые были захвачены в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Решение было принято практически единогласно – 19 судей проголосовали за. Против выступил только судья от РФ Роман Колодкин.

Украинская делегация очень эмоционально отреагировала на решение Международного трибунала:


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