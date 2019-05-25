Россияне собираются возить нефть на «Нафтан» по железной дороге 3 25.05.2019, 18:59

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Новополоцкий НПЗ пытаются загрузить на 100%.

Россияне собираются возить нефть на “Нафтан” по железной дороге. Это должно помочь загрузить мощности нефтеперерабатывающего завода на 100%, информирует БелТА. Заместитель белорусского премьер-министра Игорь Ляшенко рассказал о том, что российская сторона в течение недели отработает поставки нефти по железной дороге.

Как известно, проблемы возникли в апреле после появления в трубопроводе “Дружба” некачественной нефти. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы вынуждены были снизить загрузку своих мощностей. Мозырский НПЗ уже обеспечен качественной нефтью, а вот для “Нафтана” временно приходится искать альтернативные варианты. Ляшенко отметил, что технические возможности для приема нефти по железной дороге есть.