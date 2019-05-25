Две трети поляков намерены голосовать на выборах в Европарламент 25.05.2019, 19:14

67% респондентов намерены принять участие в выборах.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения. Это самый высокий процент, начиная с февраля, сообщает «Польское радио».

67% поляков намерены голосовать на выборах в Европарламент. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения. Это самый высокий процент, начиная с февраля.

В предыдущем опросе, проведенном в апреле, свое участие в голосовании 26 мая подтвердили 60% поляков, в марте этот показатель был на уровне 58%. В текущем опросе 33% заявили, что не будут участвовать в выборах.

Центр исследования общественного мнения напомнил, что заявки об участии в выборах иногда отличаются от фактической явки избирателей. Так, в последнем опросе перед выборами в ЕП в 2014 года о своем желании участвовать в выборах заявили 40% респондентов, в то время как фактическая явка составила лишь 23,83%.