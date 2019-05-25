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Анатолий Байдачный: Сожалею, что минское «Динамо» вообще когда-то к Чижу попало

  • 25.05.2019, 19:50
Анатолий Байдачный

Известный тренер отреагировал на решение суда.

Белорусский футбольный тренер и эксперт Анатолий Байдачный в беседе с корреспондентом «Трибуна» поделился мнением о решении суда в отношении минского «Динамо».

- Анатолий Николаевич поделитесь мнением о решении суда, по которому минское «Динамо» отобрали у Юрия Александровича Чижа.

– Послушайте, я не хочу разбираться в этих вздрязгах. Я сожалею лишь о том, что команда вообще когда-то к нему попала, – сказал Байдачный.

Напомним, что суд удовлетворил иск об отмене решения ЗАО «Динамо» Минск о выпуске 108 простых акций, принятое в декабре 1999 года, когда «Трайпл», основным владельцем которого является Юрий Чиж, вошел в состав учредителей и получил 40 акций «Динамо»


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