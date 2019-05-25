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Суд в США заблокировал строительство части стены на границе с Мексикой

  • 25.05.2019, 20:20
Фото: trend.az

Речь идет о двух участках стены в штате Нью-Мексико и Аризоне.

Окружной суд заблокировал постройку отдельных участков стены на границе США и Мексики за счет средств, привлеченных в результате того, что американский президент Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Речь идет о двух участках стены - 78 км в штате Нью-Мексико и 8 км в Аризоне. В своем решении судья указал, что абсолютный контроль Конгресса США над расходами бюджета не является ошибкой существующей в стране системы даже в тех случаях, когда идет вразрез с желаниями исполнительной власти.

В то же время судья отклонил ходатайство от представителей 20 штатов, требовавших отменить выделение финансирования на строительство стены.


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