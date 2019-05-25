Юрист: Отказ от выполнения решения Трибунала ООН будет очень дорого стоить РФ 5 25.05.2019, 20:35

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Значительно дороже, чем просто отпустить моряков.

Возможное невыполнение Российской Федерацией приказа Международного трибунала по морскому праву срочно освободить украинских моряков будет иметь очень дорогие последствия для РФ.

Как сообщает "Европейская правда" об этом на свой странице в Facebook написал президент Европейского комитета по предупреждению пыток, бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания Николай Гнатовский.

"Это будет явным международным правонарушением, создаст основание для новых санкций, обречет их на проигрыш дела в арбитраже по существу (потому что это лишь предварительный этап), плохо отразится на перспективах в других судах, подорвет их правовую, политическую и нравственную позицию во всех международных форумах. Короче говоря, это дорого будет стоить. Значительно дороже, чем просто отпустить моряков ", - пишет он.