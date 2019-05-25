Приз Каннского кинофестиваля получил фильм, вдохновленный книгой Алексиевич 25.05.2019, 20:51

1,376

Фото: marigras.com.ua

Жюри отметило фильм российского режиссера Балагова «Дылда».

Жюри Каннского кинофестиваля во главе с ливанским режиссером Надин Лабаки огласило решение 24 мая во Дворце фестивалей. Всего в этом году в конкурсе участвовало 18 картин, сообщает RTVI.

Российский режиссер Кантемир Балагов получил вторую награду на Каннском фестивале — премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI.

Приз за 27-летнего Балагова получил продюсер Александр Роднянский из-за того, что сам режиссер не успел приехать к торжественной церемонии награждения.

«Кантемиру всего 27, и он ученик великого режиссера Александра Сокурова. Я знаю, что сказал бы Кантемир, оказавшись на этой сцене. Он бы поблагодарил своего учителя, команду и фестиваль за то, что выбрал его картину», — заявил Роднянский.

«Дылда» рассказывает о двух фронтовых подругах, которые возвращаются в послевоенный Ленинград с надеждой начать новую жизнь. Сюжет фильма частично основан на книге «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич.