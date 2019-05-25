В Беларуси ищут «хозяйку василькового поля» 2 25.05.2019, 21:29

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Бренд мороженого подарит девушке 250-метровую васильковую клумбу в Ботаническом саду.

«Белы полюс» ищет девушку, которой подарит целое васильковое поле. За право стать лицом бренда и хозяйкой 250-метровой васильковой клумбы в Ботаническом саду, а также получить летний запас мороженого «Валошка» может побороться каждая обладательница васильковых глаз от 18 до 25 лет, сообщается на странице бренда в соцсети.

Для этого нужно заполнить заявку, разместить в Инстаграм-профиле свое фото с хэштегом #явалошка до 31 мая и ждать, что жюри конкурса — Мисс мира Европа Мария Василевич и профессиональный фотограф — выберет именно вас.

30 апреля на входе в минский Центральный ботанический сад появилось васильковое поле размером в 250 квадратных метров. Устроитель клумбы таких внушительных размеров — бренд «Белы полюс», который 13 мая презентовал мороженое «Валошка». По словам инициатора проекта, примерно 250 квадратных метров васильков потребуется, чтобы накормить цветочным мороженым всех посетителей Ботанического сада на протяжении дня.

Васильковое поле назовут в честь девушки, которая любит цветы не меньше мороженого. Впрочем, героиня сможет сама придумать название клумбе, а когда растения взойдут, «Белы полюс» подарит девушке серию фотографий на фоне тысяч голубых цветов от профессионального фотографа. Весь сезон хозяйка васильковых плантаций сможет приходить к своей клумбе и другим оранжереям Ботанического сада по безлимитному абонементу. У девушки также будет возможность присматривать за клумбой и поливать цветы, но обязывать ее к этому никто не собирается: за полем ухаживают работники Ботанического сада.