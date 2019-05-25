«Вся страна на откатах и взятках» 3 25.05.2019, 21:48

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Как белорусы отреагировали на приговор по «делу медиков».

Пять лет колонии усиленного режима и конфискация всего имущества - приговор бывшему главврачу 65-летнему Валерию Кушниренко, обвиняемому в получении взятки. Некоторые считают, что это все равно, что приговорить человека к смерти.

Cайт «Салiдарнасць» собрал реакцию форумов на это событие:

«Так и не понял — ну победил в тендере некий поставщик. Ну поделился своей прибылью. Ведь следствие не указало, что нанесён ущерб — дорого купили оборудование либо оборудование не качественное и т.д.

Ну дайте штраф в размере полученного вознаграждения — что не заплатил налог и всё. За что конфискация всего имущества и 5 лет?» — недоумевает пользователи форумов.

Ему объяснили механизм взяток: «Проводится тендер на аппарат УЗИ, предлагается 2 аппарата, один за 30 единиц, второй за 100. Продавец дорогого даёт взятку и выигрывает тендер, продавец с адекватной ценой идёт лесом, а так как оплата идёт из бюджета, складываются огромные переплаты, которые можно было бы пустить на благие дела».

На эту же деталь обращает внимание еще одни участник дискуссии: «В данном случае контролирующие органы должны были оценить не размер взятки, а нанесённый ущерб. Т.е. либо оборудование некачественное, либо цена завышена, либо поставщик не выполнил обязательства и т.д. Но этого не было. В итоге потерял кто? Правильно — простые граждане РБ».

«Как главврач он наверняка получал больше 1000. И за такую, по большому счёту, мизерную взятку лишиться всего, свободы, честного имени? Или тут что-то не так, или я не понимаю, чем человек руководствовался?!» — пишет один из комментаторов.

Мнения на форуме разделились.

«При нашем социальном устройстве будут брать при любой зарплате. Нужна страховая медицина и процентов 8-10 реальной безработицы. Тогда система будет жить без кнута и по закону здоровой капиталистической экономики. Появятся новые минусы, конечно, но без этого будут брать».

«Я понимаю, если бы никто не брал, а так вся страна на откатах и взятках. Уважаемый врач, ну дали бы штраф, компенсацию выплатил бы, и пусть работает врачом на благо людей. А так человека посадили в таком возрасте, это считай почти смерть в колонии».

«Кому легче станет от того, что он 5 лет будет в тюрьме сидеть? Он опасен для общества?»

«Он знал, на что идет, сознательно совершал преступление. Медицина у нас коррумпированная, это понятно всем. Где, в какой стране медикам несут взятки, подарки?

В Северной Америке, Европе нет такого. Смешно, если бы к медикам в Великобритании, например, шли со взяткой, подарком, откатом, нет там такого.

Нет и в других развитых странах. Жалеть нужно не преступника, а его жертв. То есть пациентов — граждан страны».