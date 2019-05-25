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Стал известен победитель Каннского кинофестиваля

  • 25.05.2019, 21:55

Золотая пальмовая ветвь впервые досталась представителю Южной Кореи.

Вечером в субботу, 25 мая, жюри Каннского кинофестиваля объявило победителей этого года. Лауреатом главной премии — Золотой пальмовой ветви — стал фильм "Паразиты" режиссера Пон Джун Хо, сообщает "Новое время".

Пон Джун Хо стал первым представителем Южной Кореи, получившим этот престижный приз в Каннах.

Награду режиссер получал из рук легендарной французской актрисы Катрин Денев.


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