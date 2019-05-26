В Беларуси снова подорожал бензин 26.05.2019, 8:06

Цены на автомобильное топливо выросли в 14-й раз с начала года.

С 26 мая в Беларуси снова изменились розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима», пишет tut.by.

Розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличились на 1 копейку. С 26 мая стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 57 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 68 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 89 копеек, ДТ — 1 рубль 68 копеек.

«В мае продолжился рост стоимости нефти на мировом рынке. При некотором снижении котировок нефти марки Brent в последние несколько дней среднее значение котировок с 1 по 23 мая составило около 72 долларов США за баррель, увеличившись к уровню января 21%. Цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, с учетом укрепления курса белорусского рубля увеличилась за этот период на 18,6%, — проинформировали в «Белнефтехиме». — В таких условиях с целью компенсации возрастающих затрат НПЗ и поддержания их финансовой устойчивости продолжается реализация выбранной концерном стратегии поэтапного изменения цен на нефтепродукты».

В ведомстве отметили, что даже после повышения цен стоимость белорусского моторного топлива остается на более низком уровне, чем в сопредельных государствах, кроме Российской Федерации, имеющей достаточные запасы собственного углеводородного сырья. Так, на 24 мая цена бензина и дизельного топлива в Украине на 40−48%, а в Прибалтике и Польше — на 58−80% выше, чем в Беларуси.

Это четырнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 19 мая: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку. С начала года цены на АЗС в Беларуси увеличились на 8,45%.

Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».