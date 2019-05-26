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В российском Иркутске загорелся торговый центр

  • 26.05.2019, 8:10
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Иллюстрационное фото

Информация о причинах и пострадавших уточняется.

В торговом центре «Торгсервис» в Иркутске (Российская Федерация) произошел пожар, говорится в сообщении на сайте областного ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 7:30 по местному времени (02:20 по Минску). Согласно информации онлайн-сервиса 2GIS, на момент происшествия торговый центр был закрыт, он начинает работу с 9:00.

Возгорание ликвидировали, в тушении пожара были задействованы 38 человек и 12 единиц техники.

Информации о пострадавших или причинах пожара нет.


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