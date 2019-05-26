Законы о «тунеядцах»: каждой седьмой семье откажут в больничном? 26.05.2019, 8:30

Иллюстрационное фото

Лукашенко построил варварское государство.

История жительницы Бобруйска Алеси Горбатенко, о которой писал сайт Charter97.org, вызвала большой резонанс. Официально работающей женщине не выдали больничный по уходу за 7-летним ребенком на основании того, что ее муж работает за границей, то есть, согласно декрету №3, является «тунеядцем».

На днях стало известно, что больничный родственникам «тунеядцев» не дают официально. Оказывается, еще в начале 2019 года вступило в силу постановление Минтруда и Минздрава (№1/1 от 4 января 2018 года), согласно которому белорусам трудоспособного возраста, которые нигде не работают и не зарегистрированы безработными, выдается только справка о временной нетрудоспособности, а не больничный.

Ситуацию для сайта Charter97.org прокомментировал Гарри Погоняйло.

- Насколько это постановление Минтруда и Минздрава конституционно?

- К сожалению, я пока не читал самого постановления, поэтому не могу судить, насколько оно противоречит Конституции и международным договорам Беларуси в области прав человека.

Но могу твердо сказать о некоторых моментах в этой ситуации.

Каждый работающий белорус автоматически оплачивает взносы в ФСЗН, которые предусматривают компенсацию нетрудоспособности по состоянию здоровья, в том числе и таких случаев, когда у матери заболел ребенок.

В случае болезни малолетнего ребенка ни Минздрав, ни Минтруда не могут ограничивать предоставление больничного работающему родителю – ни тем более связывать это со статусом другого родителя – если им неизвестно, а кто из родителей или опекунов может ухаживать в действительности за больным ребенком.

А этих данных как раз и нет у органов здравоохранения и, тем более, у сотрудников Минтруда. Ведь по закону у нас возможно раздельное проживание супругов. Ведь в силу тех обстоятельств, которые сложились в экономике, многие граждане вынуждены выезжать на работу не только за границу, но и просто из той местности, где они проживают. Значит, этот родитель не может присматривать за ребенком, который заболел и нуждается в помощи.

Поэтому любой работающий человек, независимо от положения другого супруга, обязан получать оплачиваемый больничный. И упомянутая вами мать из Бобруйска, и все другие, попавшие в подобную ситуацию, столкнулись с нарушениями своих законных прав.

А привязка вопроса о выдаче больничного к так называемым «тунеядцам» - это чистейшей воды безобразие. Я считаю, что неконституционный в своей основе подход привел к сегрегации наших граждан на «участвующих в экономике» и «не участвующих в экономике».

Ни в Конституции, ни в одном законодательном акте этого разделения не прописано. Каких-то требований об участии в экономике нигде нет и не может быть.

Там, где по Конституции должно быть равное отношение ко всем, кто должен получить социальную помощь (в том числе и уход за больным ребенком), такого рода ограничения – неконституционны.

Заниматься полицейскими функциями и выяснять, а где второй родитель – это что, обязанность врачей?

Поэтому все эти установки Минздрава и Минтруда насчет «тунеядцев» явно противоречат и Конституции, и здравому смыслу.

- Что вы можете сказать о том, что в ситуации с больничными поражают в правах всю семью «тунеядца»? Не напоминает ли это пресловутые «член семьи врага народа»?

- Эту фразу можно применить к данной ситуации, хотя я не сторонник того, чтобы так сгущать краски. В любом случае, право должно использоваться разумно и справедливо.

Второй принцип – это обеспечение равного отношения ко всем, кто оказался в такой ситуации. Иначе можно говорить о дифференцированном подходе и о прямой или косвенной дискриминации части наших граждан.

Поэтому государство должно уходить от такого разделения людей по признаку наличия официальной работы, да и от самого слова «тунеядец» тоже.

Ведь чаще всего в статус «тунеядца» попадают те люди, которые потеряли работу (из-за сложной экономической ситуации) и ищут ее – но не хотят вставать на официальный учет по безработице. Они, по законам Беларуси, являются «тунеядцами».

С какой стати? Наоборот, это очень идейная и активная группа людей. Государство само неправильно выстроило систему, связанную с необходимостью регистрации безработных. Многие не хотят регистрироваться, потому что это связано с мизерными выплатами, за которые требуют отрабатывать на унизительных и тяжелых общественных работах.

Поэтому у нас сегодня по Минску официально фиксируют безработицу в 0,3-0,4%. Если это реальная безработица – то почему государство так обеспокоилось этими «не участвующими в экономике»? Значит, что-то здесь не так, и эта цифра – чистейшая ложь.

Поэтому когда нам объявили, что «посчитали и прослезились», и в Беларуси полмиллиона граждан попали в базу данных «тунеядцев», мы получили цифры, куда более близкие к реальной картине безработицы. Можно говорить о том, что реальная безработица в Беларуси – на уровне 10-14% от состава наших трудовых ресурсов.

- Получается, что это примерно – каждый седьмой белорус трудоспособного возраста? И его семья может столкнуться с тем, что не получит больничный в поликлинике?

- Конечно. Такие подходы, как использует наша власть, всегда ведут к тому, что ущемляются права наиболее уязвимых групп населения.

Посмотрите, по декрету №3, один из родителей (а чаще всего – женщины, потому что именно они уходят в отпуск по воспитанию детей и ведут домашнее хозяйство) рискуют попасть в категорию «тунеядцев» - со всеми вытекающими последствиями.

Кроме повышенной оплаты услуг ЖКХ теперь мы видим, что к этому добавилась еще и неоплата социальной помощи в случае заболевания ребенка, и отказ в больничном. А это значит, что экономическая ситуация в такой семье будет все больше и больше ухудшаться.

И это – забота о семьях и детях, о которой столько говорит Лукашенко? По телевизору власти якобы обеспокоены демографией и завлекают женщин «рожать побольше». Получается, вторая рука не знает, что делает первая? Забирает последние крохи, которые остаются семье, попавшей в трудную ситуацию.

Людей теперь не только обкладывают дополнительными платежами, но и урезают те социальные крохи, в виде больничных, которые были раньше. Лукашенко создал абсолютно варварское государство, которое не думает о своих гражданах, а думает о том, откуда бы еще потянуть копеечку, потому что гнилая экономика порождает античеловеческие подходы.

А идеологическую подоплеку они придумают и подошьют: оскорбительное слово «тунеядец» и так далее.