NYT: Агент ЦРУ работает в ближайшем окружении Путина 26.05.2019, 8:48

Этот человек предоставил США информацию о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

В ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина находится агент и источник американской спецслужбы ЦРУ, сообщила газета New York Times. По данным издания, именно этот человек предоставил США информацию о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, в частности, сообщив о личном интересе главы РФ к возможности повлиять на результаты голосования.

Сейчас безопасность этого человека может оказаться под угрозой из-за борьбы между американским лидером Дональдом Трампом и сотрудниками ЦРУ, пишет NYT — президент США желает раскрыть больше засекреченных материалов, связанных с расследованием о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года.

«Самый крупный источник информации ЦРУ по вмешательству России в выборы — человек, близкий к Путину. Это лицо предоставило информацию об участии Путина в таком вмешательстве. Также источник предоставил доказательства, которые позволили экс-президенту [США] Бараку Обаме в последние дни на посту заявить, что Путин лично стоял за российскими хакерами, попытавшимися повлиять на голосование», — сообщает NYT со ссылкой на бывших сотрудников ЦРУ.

По данным издания, ЦРУ уже долгое время взращивало и защищало этого информанта, который мог предоставлять очень важную информацию о роли российских властей во вмешательстве в выборы.

Сейчас жизнь этого человека может оказаться под угрозой из-за конфликта между Трампом и американской спецслужбой, пишет NYT.

Генпрокурор США Уильям Барр сейчас по приказу Трампа разыскивает информацию о том, как именно спецслужба пришла к заключению, что российское вмешательство в выборы вообще имело место. По мнению собеседников NYT из разведывательной службы, обещание Трампа снять гриф секретности со связанных с этим расследованием документов поставит под угрозу не только этого информатора, но и многие другие сети агентов ЦРУ.

«Кажется, что президент [Трамп] собирается разглашать секретные данные, чтобы использовать их как политическое оружие. Мы будем внимательно следить за этим и пытаться пресекать любое такое использование работы наших спецслужб», - заявил Адам Шифф парламентарий, демократ от штата Калифорния, председатель комитета по внутренней разведке.

Минюст США в настоящее время проверяет действия сотрудников ФБР, которые во время предвыборной гонки 2016 года обратились в суд за специальным ордером, дающим право осуществлять наблюдение за Картером Пейджем, являвшимся в то время советником предвыборного штаба Трампа. Ордер был выдан на основании закона о наблюдении за иностранной разведкой. Кроме того, Барр, а также главы ФБР и ЦРУ изучают методы сбора разведывательных данных, использованных для расследования деятельности предвыборного штаба Трампа в 2016 году.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер с мая 2017 года вел расследование о возможном вмешательстве Москвы в американские выборы, а также о предполагаемых связях Трампа с Россией. Параллельно расследованием занимались комитеты по разведке палаты представителей и Сената США. Москва отрицает обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными. В Кремле эти обвинения неоднократно называли «абсолютно голословными».

На сайте Минюста США 18 апреля была опубликована отредактированная версия доклада Роберта Мюллера, посвященная предполагаемому вмешательству России в выборы. Уильям Барр заявил, что ГРУ России передавало в Wikileaks материалы, посвященные деятельности американских демократов. Чиновник отметил, что предвыборный штаб Трампа не принимал участия в этой сделке, и подтвердил, что сговора президента США с Россией не было.