12 лучших способов избавиться от лишних мыслей, страхов, килограммов и вещей 26.05.2019, 8:57

Эти элементарные советы помогут навести порядок в доме, окружении и жизни.

Сайт lifehacker.ru собрал 12 таких рекомендаций.

1. Воспользуйтесь правилом 90%

Правило 90% можно применять в случае любого выбора или дилеммы. Оценивайте варианты по шкале от 0 до 100. Если определённый вариант получит оценку ниже 90 — отбросьте его. Такой критерий заставляет вас выбирать идеальные возможности, а не позволять другим людям или вселенной делать это за вас.

2. Избавьтесь от лишних «да»

Не в силах отказать людям, мы говорим «да» чаще, чем хотелось бы. Время на задачи уходит безвозвратно, а ощущения радости от них — ноль.

Вот одно упражнение, которое поможет говорить «нет». С утра положите в карман шнурок. Каждый раз, когда вы чётко и ясно произносите «нет», завязывайте на нём узелок. Вечером подведите итог: если насчитаете пять узелков, можете больше не выполнять это упражнение.

3. Притормозите

Когда мы нервничаем, боимся и испытываем стресс, то начинаем двигаться быстрее. А надо замедлиться. Поможет всего один зевок. Он даст сигнал парасимпатической нервной системе, ответственной за релаксацию, что опасность миновала, и поможет успокоиться.

4. Перезагрузите мысли

Наша память испытывает колоссальные перегрузки: рабочие вопросы, домашние дела, встречи… В итоге мы не можем запомнить даже элементарный список покупок. Навести порядок в сознании поможет метод созерцания точки.

Выберите точку на стене или листе бумаги и сконцентрируйтесь на ней. Ваше внимание будет скакать из стороны в сторону — не сопротивляйтесь этому, а наоборот — поощряйте. Каждый раз, заметив, что вы отвлеклись от этой точки, запишите, что вас отвлекло, и возвращайтесь обратно к точке. Так у вас появится список того, что ещё имеет для вас значение и должно быть либо вычищено, либо решено.

5. Питайтесь без фанатизма

Как питаться правильно, но не изводить себя изнуряющими диетами? Не нужно взвешивать свою еду, подсчитывать калории или изучать ингредиенты — просто соблюдайте баланс содержимого тарелки. Две или даже три четверти сбалансированной тарелки должны состоять из растительной пищи: фруктов, овощей, бобовых, семян, орехов и цельнозерновых продуктов. Если вы как следует поработаете над адекватным наполнением этой части тарелки, остальные решения не будут иметь особого значения, а лишние килограммы уйдут.

6. Проведите ревизию в соцсетях

У многих в друзьях есть люди, с которыми не хочется постоянно быть на связи. Но чувство вины мешает их отфрендить. На самом деле проводить ревизию в списке друзей — это нормально.

Нарисуйте в блокноте шесть концентрических кругов. Центральный круг — это вы. Остальные назовите «день», «неделя», «месяц», «год», «другое». Впишите в круг друзей из списка в соответствии с желаемой частотой личного общения.

Посмотрите, что получилось. А теперь задумайтесь, что будет, если вы отфрендите тех, кто попал в категорию «другое»? Возможно, ничего страшного не произойдёт, но вам будет гораздо легче без этого общения.

7. Говорите «нет» токсичным людям

Токсичные люди — те, что вынуждают вас соглашаться на то, что вам не нравится. При этом вы тратите массу энергии на общение с ними, а они лишь будят ваших личных гремлинов. Как же сказать им «нет» и защитить свои интересы?

Не ходите вокруг да около. Если вы сомневаетесь, токсичные люди почувствуют вашу слабость и постараются взять над вами верх. Говорите чётко и ясно:

Прошу прощения, но я не смогу пойти с вами.

Я не смогу встретиться с вами.

Я не могу прийти.

8. Применяйте формулу «4Д»

Если вы загружены делами, разделите их. Поможет формула «4Д»:

Давай! Дела, которые не терпят промедления. Если вам нужно это сделать сейчас, берите и делайте.

Долой! Если от дел нет результата, то нечего им делать в вашем списке. Не бойтесь сказать «нет» встречам, на которые не хотите идти, и чужим просьбам, которые лишь растрачивают ваше время.

Делегировать! Дела, которые без потерь можно делегировать другому человеку. Не пытайтесь взять под контроль абсолютно все процессы. Перестаньте нагружать себя делами, которые могут выполнить другие люди.

До лучших времён! Если дело можно отложить до лучших времён, то спокойно отложите. Только не забудьте отметить, когда вы его планируете реализовать.

9. Упорядочите списки книг, фильмов и сериалов

Любите составлять списки интересных книг и фильмов, но до сих пор не можете их одолеть? Но ведь прочесть и посмотреть всё невозможно (да, это так)! Разделите работу со списком на два этапа.

Первый: составьте перечень книг или фильмов, которые вам интересны.

Второй: возле каждого пункта укажите причины, почему вы решили внести эту книгу или фильм. Ответьте на вопросы: кто порекомендовал их вам, зачем их читать или смотреть и что полезного вы могли бы извлечь.

Зачем? Дополнительная информация поможет восстановить в памяти ощущения, которые вы испытывали, когда решили добавить книгу в список. Вы вспомните, почему хотели прочитать её, и либо захотите сделать это немедленно, либо со спокойной душой решите вычеркнуть её из списка.

10. Пользуйтесь правилом одного касания

Бумаги — это часть хаоса. Поэтому, как только вам в руки попадает документ, применяйте правило одного касания: уберите его в отведённое место, выполните нужные действия (например, оплатите счёт) или выбросьте.

11. Ставьте себе дедлайны

Пройдитесь с блокнотом и карандашом по всему дому и перепишите всё, что заметите: лампы, которые давно хотите починить, старую одежду, которая вышла из моды, кухонную утварь, которая пылится в ожидании свежевыжатых соков или фондю…

Эти вещи — фон, который вы почти не замечаете. Возле каждого пункта проставьте срок избавления от хлама, причем обозримый: дату, когда собираетесь доделать начатое. Не знаете когда — пишите «выбросить» и переходите к следующему пункту.

12. Выкидывайте всё, что вам не нужно

Избавиться от лишних вещей в доме непросто. Но вовсе не обязательно затевать глобальную уборку — достаточно точечных ударов. Каждый день выкидывайте 10 предметов из любой комнаты. Чистите зубы в ванной? Возьмите с собой мусорную корзину, откройте шкафчик или аптечку и найдите 10 вещей, которые можно выкинуть.