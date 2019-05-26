Экскурсия по Дроздам: как чиновники соревнуются в роскоши 26.05.2019, 9:26

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Чей палисадник круче?

Naviny.by отправились в коттеджный поселок Дрозды-1, чтобы увидеть, как в пору майского цветения выглядит белорусское Царское село.

Журналисты опасались, что из-за высоких заборов будет трудно что-то разглядеть во дворах у чиновников и других счастливчиков, кто живет в этом элитном поселке прямо за торговым центром «Арена-Сити». И их опасения частично подтвердились — некоторые заборы действительно делали внутридворовую территорию недоступной для взгляда случайного прохожего.

Фото : Сергея Сацюк

Фото : Сергея Сацюк

Фото : Сергея Сацюк

Фото : Сергея Сацюк

Есть дома, которые продаются, есть те, которые сдаются в аренду.

Фото : Сергея Сацюк

Фото : Сергея Сацюк

В поселке можно увидеть редкие деревья. Например, березу бородавчатую, листья которой похожи на маленькие кленовые.

Фото : Сергея Сацюк

Фото : Сергея Сацюк

Фото : Сергея Сацюк

Журналисты пришли к выводу, что обитатели Дроздов ни садом, ни огородом, ни цветниками особо не занимаются, но все же составили свой абсолютно субъективный топ-10 красивых палисадников. Выбирали по принципу, чтобы была зелень, а не асфальт, и чтобы рос какой-нибудь цветочек.

Чтобы узнать, чей палисадник был нами отмечен, журналисты пользовались большой работой «Нашай Нівы», которая в течение последних пяти лет настойчиво пытается донести до белорусского общества факт существования в Минске элитной резервации для чиновников:

1. Неизвестный владелец получил первое место за цветущие тюльпаны, розы, много травы и грядку среди нее. Летом тут расцветут ирисы и куст гортензии.

Фото : Сергея Сацюк

Фото : Сергея Сацюк

Фото : Сергея Сацюк

2. На втором месте дом с палисадником Геннадия Курочкина, который был главой Министерства архитектуры и строительства Беларуси с 1999 по 2006 год.

Огорода нет, цветов тоже, но много изящных туй, больших и маленьких. Все лучше, чем закатанные в асфальт или заложенные плиткой дворы. И что хорошо — постриг, и красиво. И дом нам тоже показался симпатичным.

Фото : Сергея Сацюк

Фото : Сергея Сацюк

3. Председатель совета республики Михаил Мясникович — старожил белорусской политики.

Можно обсуждать архитектурную ценность дома и территории, но журналистам понравилось, что палисадник засажен травой, растет яблоня, отцвела черешня, а молодая туя обсажена желтыми цветочками.

Фото : Сергея Сацюк

4. На участке, который изначально принадлежал российскому миллионеру Владимиру Груздеву, растут елки, сосны и карликовые кустарники.

Мимо дома Груздева не пройдешь — обращают на себя внимание столбы для ограждения, покрытые мозаичной плиткой, какие-то то ли пегасы, то ли другие чудо-животные на фасаде, который венчает герб. И надпись на латыни Per aspera ad astra, означающая в переводе «Сквозь тернии к звездам».

Фото : Сергея Сацюк

5. Дом протоирея Федора Повного охраняет лик святого. Во дворе настоятеля столичного прихода храма Всех Святых много плитки, но осталось место традиционным туям, а также нестандартной клумбе из маленьких деревьев различных пород.

Фото : Сергея Сацюк

Фото : Сергея Сацюк

Фото : Сергея Сацюк

6. Дом с загадочным вензелем принадлежит директору Института китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета Анатолию Тозику, который долгое время был председателем Комитета госконтроля.

Журналистам понравилась большая ель во дворе, но палисадник слабоват.

Фото : Сергея Сацюк

7. Классический особняк предположительно принадлежит бизнесмену Виктору Шевцову, у которого были проблемы с правоохранителями, но все закончилось хорошо.

Фото : Сергея Сацюк

Фото : Сергея Сацюк

Фото : Сергея Сацюк

У этого дома редкий для данного поселка палисадник — там растут тюльпаны и розы. Красиво цветет рододендрон. Ну и туи, и красный клен тоже украшают палисадник.

8. Дом бывшего главы Нацбанка Петра Прокоповича выглядит очень мощным, но палисадник мы не увидели, а вот со стороны улицы растет старательно подрезанная туя.

Фото : Сергея Сацюк

9. Палисадник у бывшего председателя Конституционного суда Григория Василевича (справа) выглядит интереснее, чем у бывшего заместителя премьер-министра Михаила Дражина (слева), но они оба на 9-м месте.

Фото : Сергея Сацюк

10. Дом под синей крышей за последние пять лет перекрасили, но ландшафтный дизайн остался скромным. Предположительно дом принадлежит бывшему вице-премьеру и экс-заместителю главы администрации Лукашенко Александру Попкову, который сейчас занимает должность председателя постоянной комиссии совета республики по региональной политике и местному самоуправлению.

Фото : Сергея Сацюк

Двор дома бывшего председателя Таможенного комитета Александра Шпилевского утопает в сирени, на крыльце — горшки с цветами. Но палисадника журналисты не увидели.