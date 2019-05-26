Экскурсия по Дроздам: как чиновники соревнуются в роскоши
- 26.05.2019, 9:26
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Чей палисадник круче?
Naviny.by отправились в коттеджный поселок Дрозды-1, чтобы увидеть, как в пору майского цветения выглядит белорусское Царское село.
Журналисты опасались, что из-за высоких заборов будет трудно что-то разглядеть во дворах у чиновников и других счастливчиков, кто живет в этом элитном поселке прямо за торговым центром «Арена-Сити». И их опасения частично подтвердились — некоторые заборы действительно делали внутридворовую территорию недоступной для взгляда случайного прохожего.
Есть дома, которые продаются, есть те, которые сдаются в аренду.
В поселке можно увидеть редкие деревья. Например, березу бородавчатую, листья которой похожи на маленькие кленовые.
Журналисты пришли к выводу, что обитатели Дроздов ни садом, ни огородом, ни цветниками особо не занимаются, но все же составили свой абсолютно субъективный топ-10 красивых палисадников. Выбирали по принципу, чтобы была зелень, а не асфальт, и чтобы рос какой-нибудь цветочек.
Чтобы узнать, чей палисадник был нами отмечен, журналисты пользовались большой работой «Нашай Нівы», которая в течение последних пяти лет настойчиво пытается донести до белорусского общества факт существования в Минске элитной резервации для чиновников:
1. Неизвестный владелец получил первое место за цветущие тюльпаны, розы, много травы и грядку среди нее. Летом тут расцветут ирисы и куст гортензии.
2. На втором месте дом с палисадником Геннадия Курочкина, который был главой Министерства архитектуры и строительства Беларуси с 1999 по 2006 год.
Огорода нет, цветов тоже, но много изящных туй, больших и маленьких. Все лучше, чем закатанные в асфальт или заложенные плиткой дворы. И что хорошо — постриг, и красиво. И дом нам тоже показался симпатичным.
3. Председатель совета республики Михаил Мясникович — старожил белорусской политики.
Можно обсуждать архитектурную ценность дома и территории, но журналистам понравилось, что палисадник засажен травой, растет яблоня, отцвела черешня, а молодая туя обсажена желтыми цветочками.
4. На участке, который изначально принадлежал российскому миллионеру Владимиру Груздеву, растут елки, сосны и карликовые кустарники.
Мимо дома Груздева не пройдешь — обращают на себя внимание столбы для ограждения, покрытые мозаичной плиткой, какие-то то ли пегасы, то ли другие чудо-животные на фасаде, который венчает герб. И надпись на латыни Per aspera ad astra, означающая в переводе «Сквозь тернии к звездам».
5. Дом протоирея Федора Повного охраняет лик святого. Во дворе настоятеля столичного прихода храма Всех Святых много плитки, но осталось место традиционным туям, а также нестандартной клумбе из маленьких деревьев различных пород.
6. Дом с загадочным вензелем принадлежит директору Института китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета Анатолию Тозику, который долгое время был председателем Комитета госконтроля.
Журналистам понравилась большая ель во дворе, но палисадник слабоват.
7. Классический особняк предположительно принадлежит бизнесмену Виктору Шевцову, у которого были проблемы с правоохранителями, но все закончилось хорошо.
У этого дома редкий для данного поселка палисадник — там растут тюльпаны и розы. Красиво цветет рододендрон. Ну и туи, и красный клен тоже украшают палисадник.
8. Дом бывшего главы Нацбанка Петра Прокоповича выглядит очень мощным, но палисадник мы не увидели, а вот со стороны улицы растет старательно подрезанная туя.
9. Палисадник у бывшего председателя Конституционного суда Григория Василевича (справа) выглядит интереснее, чем у бывшего заместителя премьер-министра Михаила Дражина (слева), но они оба на 9-м месте.
10. Дом под синей крышей за последние пять лет перекрасили, но ландшафтный дизайн остался скромным. Предположительно дом принадлежит бывшему вице-премьеру и экс-заместителю главы администрации Лукашенко Александру Попкову, который сейчас занимает должность председателя постоянной комиссии совета республики по региональной политике и местному самоуправлению.
Двор дома бывшего председателя Таможенного комитета Александра Шпилевского утопает в сирени, на крыльце — горшки с цветами. Но палисадника журналисты не увидели.