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Защитница Куропат: Невероятные ощущения, когда водители приезжают к нам со словами «Жыве Беларусь!»

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  • 26.05.2019, 9:28
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Вахта будет крепнуть с каждым днем.

Об этом в «Фейсбуке» написала общественная активистка, участница вахты в Куропатах Анна Шапутько.

«Невероятное ощущение, когда водители сигналят защитникам, выражая солидарность и еще более сильные впечатления, когда водители сворачивают кольцевой и приезжают к нам со словами: «Верым. Можам. Пераможам. Жыве Беларусь!»

25 мая был такой прекрасный день.

Ну и, конечно хорошо, когда возвращаются на вахту активисты. Так приятно было снова видеть Макса Винярского. Надеюсь, что стража будет крепнуть с каждым днем».


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