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NEXTA: Ночью по тревоге подняли весь состав СК по Могилевской области

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  • 26.05.2019, 9:40
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Сотрудников собрали на экстренное совещание.

В Могилевской области за взятку в крупном размере задержали сотрудника Следственного комитета, капитана Ю. Клопова. Об этом сообщает телеграмм-канал «NEXTA», передает «Белсат».

По этому поводу сотрудников областного СК ночью 25 мая подняли на экстренное селекторное совещание. На нем сообщили, что впредь следователи будут посещать в качестве экскурсий места заключения и смотреть фильмы о профилактике коррупции.

Официальных сообщений ни Следственного комитета, ни КГБ по поводу задержания на данный момент нет


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