Госдеп США: Единственный вопрос на переговорах с Мадуро, – это условия его ухода 26.05.2019, 10:33

США поддерживают стремление венесуэльского народа восстановить демократию.

Правитель Венесуэлы Николас Мадуро должен уйти в отставку, считают в Госдепартаменте США. Об этом говорится в заявлении американского ведомства, опубликованном 25 мая.

"США поддерживают стремление венесуэльского народа восстановить демократию и положить конец нелегитимному режиму Мадуро. Предыдущие попытки договориться о прекращении режима и свободных выборах потерпели неудачу, потому что режим использовал их, чтобы разделить оппозицию и выиграть время. Свободные выборы не могут контролироваться тираном. Как мы неоднократно заявляли, мы считаем, что единственная вещь, о которой можно договариваться с Николасом Мадуро, – это условия его ухода. Мы надеемся, что переговоры в Осло будут сосредоточены на этой цели, и если это произойдет, мы надеемся, что прогресс будет возможен.", – заявили в Госдепе.

Министерство иностранных дел Норвегии 25 мая анонсировало на следующей неделе переговоры в Осло между представителями властей Венесуэлы и оппозицией.

В Венесуэле продолжается политический кризис. 10 января 2019 года Николас Мадуро, который возглавляет страну с 2013 года и набрал больше всех голосов на выборах 2018 года, принес президентскую присягу. 15 января подконтрольный оппозиции парламент признал Мадуро узурпатором.

23 января глава парламента, оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо временным президентом, Россия поддержала Мадуро.

19 апреля Гуайдо анонсировал заключительный этап по освобождению от режима Мадуро, который начнется 1 мая. 30 апреля он заявил, что к протестующим присоединились венесуэльские военные.

В ночь на 1 мая Мадуро заявил, что попытка государственного переворота подавлена.

1 мая Гуайдо рассказал, что к протестующим в Венесуэле присоединилось недостаточно военных для победы, и призвал продолжать акции протеста.

16 мая лидер оппозиции сообщил, что режим Мадуро преследует около 100 оппозиционных депутатов Венесуэлы.