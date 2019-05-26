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Фотофакт. Сотрудник ГАИ из «прошлого» оформил ДТП в Бресте

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  • 26.05.2019, 10:42
  • 2,248
Иллюстрационное фото

На улицах города появился странный милиционер.

25 мая на проспекте Машерова, рядом с ЦУМом, в Бресте произошла авария, сообщает «Виртуальный Брест».

ДТП было настолько мелким, что никто бы не обратил на него внимание, если бы оформлением протокола не занялся странный милиционер.

Это был сотрудник ГАИ времен СССР. А если быть точнее, то его образ. Видимо, брестчане и гости города таким образом празднуют Brest Bike Festival International.


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