Путин в свободном падении 2 26.05.2019, 10:46

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Удача явно отвернулась от правителя России.

Даже сборная РФ по хоккею проиграла финнам в полуфинале ЧМ. Даже придворный ВЦИОМ вынужден фиксировать дальнейшее падение рейтинга доверия, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Отшумели парады и праздник, прошагали «бессмертные полки». И доверие опять поехало вниз – Путину доверяет уже менее трети россиян – 31,7% - он снова обновил свой исторический минимум.

И это – ВЦИОМ! А что на самом деле? Что думают граждане, протестующие против «скверных» храмов? И уже не только в Екатеринбурге. Питерцы, челябинцы, мурманчане, которым навязывают очередных, никуда не годных губернаторов? Пенсионеры, которые из-за Путина не могут, как планировали, выйти на заслуженный отдых? Подавляющее большинство россиян, которые благодаря «мудрой политике» путинского правительства, уже 6-й год подряд нищают?

Падение официального рейтинга доверия с 47,4% до 31,7% (май 2018 к маю 2019) – это еще хороший вариант. Якобы есть еще 30% наивных или запуганных, которые по привычке говорят: «Путину верим!»

Что еще антинародного должен сделать бессменный наш, чтобы прозрели и они? Сколько еще миллиардов, триллионов должны украсть его ближние и дальние нукеры, чтобы россияне сказали: «Хватит»?

Или они, как их советские дедушки-бабушки, папы-мамы, и 70, и 40 лет назад будет терпеть «до выноса тела». Очередного.

Путину, глянув на свой рейтинг, самое время сказать: «Я устал, я ухожу». И уйти. Пока еще есть силы самому выползти на лед и как бы забить аж 10 шайб.

Не стоит сидеть до настольного хоккея, анекдотов про оловянных солдатиков, которых забрал Шойгу не отдает, до гонки на лафетах...