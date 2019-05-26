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В Минске потребовали освободить Дмитрия Полиенко

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  • 26.05.2019, 10:50
ДМИТРИЙ ПОЛИЕНКО
ФОТО: БЕЛАПАН

Сегодня у политзаключенного – день рождения.

Дмитрию Полиенко — 25 лет. Свой день рождения политзаключенный уже не в первый раз встречает в тюрьме, пишет телеграм-канал «Баста».

В октябре 2016 года активиста осудили на 2 года лишения свободы с отсрочкой по фальсифицированному обвинению в нападении на милиционера во время велосипедного пробега «Критическая масса», прошедшего в Минске ранее.

Следующий раз Дмитрий Полиенко попал за решетку в разгар тунеядских протестов весной 2017 года. Суд отменил отсрочку и отправил его отбывать остаток срока в Бобруйскую колонию.

20 марта 2019 года активист был снова арестован по подозрению в «особо злостном хулиганстве». Сейчас Дмитрий находится в СИЗО №1 Минска в ожидании суда.

Накануне дня рождения Дмитрия в столице появились плакаты и граффити #free_polienko.


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