Названы продукты с самым высоким уровнем витамина B 1 26.05.2019, 10:58

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Витамины этой группы играют важную роль в поддержании здоровья организма в целом.

Две столовые ложки пищевых дрожжей обеспечат организм витаминами В1, В3, В6. А говяжья печень пополнит запасы В12, витамина, который имеет накопительный эффект, сообщает orthodox.od.ua.

Витамины группы В играют важную роль в поддержании здоровья организма в целом. Они благотворно влияют на кожу, нервную систему, обмен веществ в клетках и уровень энергии. Ученые назвали перечень продуктов с высоким уровнем содержания витамина В. Существует 8 форм: тиамин (B1), рибофлавин (B2), ниацин (B3), пантотеновая кислота (B5), пиридоксин (B6), биотин (B7), фолат (B9) и кобаламин (B12). Все эти витамины можно принимать в виде добавок, но велика вероятность, что в таком виде они не усвоятся. Надежным способом привести в норму витаминный баланс, будет прием пищи, в которой витамины группы В содержатся.

В12 (кобаламин) – единственный, способный долго находиться в организме. Благодаря В12, понижается уровень холестирина. Содержится в продуктах животного происхождения. Им богаты лосось, говядина, устрицы, мясо птицы и субпродукты.

Популярный вариант получения витамина В12 среди веганов и вегетарианцев – пищевые дрожжи. Представляют собой разновидность дезактивированных дрожжей, обычно продаваемых в виде желтых хлопьев. Продукт содержит несколько видов витаминов группы В, а производители дополняют его витамином В12.

Яйца богаты биотином. Он содержится как в желтке, так и в белке. Для лучшего усвоения следует есть полностью приготовленные яйца. B7 регулирует уровень сахара в крови, снижает мышечные боли, участвует в транспорте углекислого газа, влияет на состояние кожи, ногтей и волос.

Подсолнечные семечки содержат самый высокий уровень В5. Пантотеновая кислота отлично заживляет раны, участвует в синтезе антител и регенерации тканей. Семечки можно добавлять в салаты, йогурты или выпечку.

Одним из лучших универсальных источников витаминов группы В, является лосось. 100 г этой рыбы обеспечивает половину суточной потребности человека в В3, В12 и В6. Также в лососе содержатся В1, В2 и В5.

Прекрасный источник ниацина и пиридоксина – мясо курицы. В3 способствует усвоению питательных веществ и выделению энергии. В6 отвечает за настроение и работу мозга, а также синтез веществ, которые регулируют работу сердца и давление крови.

Говядина содержит шесть из восьми витаминов группы В. Особенно много в ней В3. Субпродукты из говядины – источник B2, B5 и B3, В9, B6 и B12. Витамином В9 также богаты бобовые, шпинат, листовая капуста, зелень репы, салат ромэн.

В молоке присутствует рибофлавин, или В2, помогающий организму высвобождать энергию из пищи и поддерживать здоровье нервной системы. В чашке коровьего молока также имеются B12, B1 и B5.