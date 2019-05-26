Александр Невзоров: Судьба ряженых питекантропов понятна 26.05.2019, 11:40

АЛЕКСАНДР НЕВЗОРОВ

Пламя гнева может распространиться из Екатеринбурга и на другие города РФ.

Как отметил Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы», согласно данным опросы общественного мнения, примерно 75% местных жителей не желают видеть культовое сооружение в Екатеринбурге на месте сквера.

– Но единственным основным доводом и аргументом сторонников культового сооружения остается довод, что здесь была церковь, – замечает он. – Большевики подожгли, взорвали, и «ах, теперь требуем восстановить историческую справедливость и воссоздать ее в натуральном виде».

Формулировочка, надо сказать, редкостно идиотская. Сейчас я объясню, почему. Было — значит, теперь сделаем снова. Вот давайте оценим эту аргументацию. Представьте себе на минуточку сцену, ситуацию, когда в кабинет какого-нибудь губернатора вваливается толпа в шкурах с дубинами и, воняя, сообщают, что они являются прямыми наследниками питекантропов и продолжателями питекантропского дела.

Вот активисты питекантропщины заявляют, что необходимо восстановить или заново отстроить их пещеры, причем в точности воспроизвести лежки, грязь, запахи, загаженность этих пещер. Так как эти пещеры были на том месте, где сейчас располагаются котельные или городской парк, то, соответственно, котельная, детсад или парк подлежат снесению, а на их месте снова должна появиться пещера.

И вот эти питекантропы долбят себя лапами в грудь, стучат дубинами об мебель, скандалят, орут про корни, про предков и про то, что всем пора вернуться к истокам и требуют вернуть пещеры. Судьба ряженых питекантропов понятна. Будет вызов полиции, врачей, санобработка, госпитализация. Ну, может быть, кому-то из них повезет, он сделает карьеру в местном краеведческом музее. Он может махать гениталиями и дубиной и рычать по команде экскурсовода, но не более того.

Вообще, очень смешно, когда представители далекого, причем давно, прощу прощение за выражение, проехатого прошлого, вдруг заявляют свои права корректировать современность. Вот когда церковники требуют восстановить их объекты, потому что так было когда-то, это по смыслу ничем не отличаются от того, что я живописал с питекантропами.

Причем церковники сами не заметили, что всё уже изменилось и что страшные для них 74, 75, 76 процентов имеют уже абсолютно независимое от государственной идеологии время. И надо сказать, что это праведное пламя гнева, оно быстро распространилось из Екатеринбурга и на другие города тоже. Мы только видим, что протесты где-то еще робкие, а где-то они приближаются по градусу уже к ебургскому…

И Кремль, вообще, надо сказать, по всем данным оценил екатеринбургскую ситуацию как крайне неприятную и имеющую детонационный эффект. И поэтому было приказано смягчать и нивелировать скандал любой ценой.