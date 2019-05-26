Ученые: человечество вызвало новую геологическую эпоху на Земле 26.05.2019, 12:01

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Что это означает?

Рабочая группа исследователей Международной комиссии по стратиграфии (ICS) проголосовала за признание наступления антропоцена — новой геологической эпохи, связанной с деятельностью человека. О решении будет официально объявлено в течение следующих двух лет, сообщает Science Alert.

Человечество оставило много следов своей деятельности, которые сохранятся в течение миллионов лет. Одним из таких следов является увеличение уровня радионуклидов. Еще в 2016 году комиссия начала рассматривать предложение признать окончание голоцена — эпохи четвертичного периода. Ее прекращение в середине XX века связывают с началом ядерных испытаний.

Теперь рабочая группа должна согласовать четкую границу раздела между голоценом и антропоценом.