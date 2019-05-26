Транзит, обнажающий трещины в казахском «монолите» 26.05.2019, 12:59

СМИ – о политических процессах в Казахстане после «ухода» Назарбаева.

В западной прессе на этой неделе пишут о помпезном экономическом форуме в Нур-Султане, прошедшем после волны антиправительственных протестов на фоне усложняющейся социально-экономической ситуации в Казахстане. По прогнозам мировых СМИ, именно экономические проблемы станут самым серьезным вызовом для следующего президента страны, которому будет всё труднее балансировать между Россией и Китаем, сообщает «Радио Азаттык».

ПОМПЕЗНЫЙ ФОРУМ ПОСЛЕ ПРОТЕСТОВ

Британское интернет-издание Independent опубликовало статью «Антиправительственные протесты бросают тень на помпезный экономический форум в Казахстане», автор которой обращает внимание на контраст между роскошным Астанинским экономическим форумом и социально-экономическими проблемами и политической ситуацией в стране.

Как пишет издание, «Астанинский экономический форум – это то, каким Казахстан хотел бы видеть себя: блестящим, современным, пурпурным на фоне образа своего жесткого давнего лидера Нурсултана Назарбаева».

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (слева) выступает на экономическом форуме. Нур-Султан, 16 мая 2019 года.

В этом году мероприятие началось с церемонии, подобной тем, что предваряют Олимпиады: танцоры синхронно вращались на фоне виртуальных волн. Как только музыка прекратилась и на сцене вновь воцарился пурпур, появилась «звезда шоу», пишет журналист о выходе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

По мнению автора, на президентских выборах 9 июня выбранный Назарбаевым Касым-Жомарт Токаев без труда одержит победу. «Маловероятно, что бывший дипломат приблизится к последнему рекорду Назарбаева – 98 процентам голосов избирателей. Но у малоизвестных серых кандидатов подконтрольного поля вряд ли есть шансы противостоять назначенному Назарбаевым преемнику. Единственная оппозиционная личность в избирательном бюллетене – бывший журналист и сотрудник пресс-службы правительства Амиржан Косанов, – вероятно, будет второй, далеко позади», – прогнозируется в статье.

Independent отмечает, что Токаева не знают как самостоятельного политика. Автор упоминает, что после вступления в должность в марте Токаев выступил с инициативой переименовать все центральные улицы крупных городов и столицу Казахстана в честь первого президента.

«Сложно сказать, что в столице недостаточно выражают дань уважения первому президенту Казахстана. Этот эксцентричный город, построенный в обдуваемой ветрами северной казахской степи, напоминает Лас-Вегас. Если быть точнее, это живой музей Назарбаева», – пишет Independent.

Высокопоставленные гости форума в Нур-Султане, не только обсуждали глобальные экономические вопросы, но и выражали благодарность Назарбаеву за организацию мероприятия и отмечали «мудрость его видения», приводящую к успеху.

«На форуме не было ничего, что указывало бы на то, что последнее видение Назарбаева – тщательно управляемая передача [власти] – будет менее успешным. <...> Но за пределами конференц-зала в казахском монолите заметны трещины», – говорится в статье.

Как пишет издание, этот май отмечен беспрецедентным и неожиданным всплеском гражданского неповиновения. Часть акций протеста «была организована силами находящихся в изгнании запрещенных организаций, но часть, несомненно, организована внутри страны».

Протесты 1 мая. Как это было:

«Волна протестов накануне выборов, возможно, является самым большим испытанием для режима с 2011 года – забастовки нефтяников в Жанаозене. Она завершилась насильственным подавлением и гибелью по меньшей мере 14 человек (по официальным данным, погибло 16 человек. – Ред.)», – пишет Independent.

Задержание Аслана Сагутдинова, развернувшего пустой плакат 13 мая на центральной площади Уральска, британский журналист называет «трагикомедией». Сагутдинов, как пишет автор, хотел проверить чувство юмора властей, однако полиция не оценила «постмодерн» и задержала молодого человека.

Протестные настроения усилились после ареста активистов Асии Тулесовой и Бейбарыса Толымбекова. Их задержали и поместили под стражу на 15 суток за развернутый 21 апреля на марафоне в Алматы баннер с надписью: «От правды не убежишь».

«Они [власти] вынуждены были отступить, потому что месседж [Тулесовой] "затронул основные настроения" в стране. Народ выступает против антидемократического транзита и управляемых выборов», – считает британское издание.

ВЫЗОВЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД СЛЕДУЮЩИМ ПРЕЗИДЕНТОМ

На сайте американской аналитической компании Stratfor вышла статья «Как новый президент Казахстана определит роль своей страны в глобальной борьбе великих держав?». По мнению автора, передача власти от Назарбаева к Касым-Жомарту Токаеву, который «почти наверняка» получит пост президента, вряд ли будет трудным процессом. Однако замедление экономического роста и усугубление социально-экономических проблем станут серьезными вызовами для нового президента, которому будет всё сложнее балансировать между Россией и Китаем, говорится в статье.

В настоящее время перед Токаевым стоит главная задача – заменить влиятельного лидера, который долгое время руководил Казахстаном, определяя внутреннюю и внешнюю политику страны, чья экономика после провозглашения независимости быстро росла вместе с ВВП, пишет Stratfor.

«Токаев большую часть этого времени был рядом с Назарбаевым, находясь в его подчинении, поэтому находится в выгодном положении. Токаев был назначен на должность министра иностранных дел в 1994 году, затем занимал ключевые посты, в том числе был премьер-министром, председателем сената и директором отделения Организации Объединенных Наций в Женеве. Его опыт, технократичность и лояльность к Назарбаеву, вероятно, были основными причинами, по которым бывший президент предпочел Токаева нескольким другим кандидатам, включая членов собственной семьи и влиятельных представителей служб безопасности Казахстана», – отмечает Stratfor.

По мнению автора, опыт Токаева и влиятельность Назарбаева могут обеспечить стабильность в Казахстане во время передачи президентской власти и баланс между ключевыми группами влияния, включая семью Назарбаева и представителей служб безопасности. «Однако как только Назарбаев полностью отойдет от власти или умрет (ему 78 лет), Токаев может оказаться втянутым в борьбу» между различными группами в правительстве Казахстана, «особенно членами семьи Назарбаева», говорится в публикации. «Старшая дочь [Назарбаева] Дарига стала председателем сената вместо Токаева, и, в случае если Токаев не справится со своей ролью, она станет следующим кандидатом на пост президента», – говорится в статье.

Самым большим вызовом для будущего президента автор называет проблемы в экономике. «До отставки Назарбаева развитие казахстанской экономики начало замедляться из-за падения мировых цен на энергоносители в 2014 году и слабого банковского сектора, страдающего от неработающих кредитов. Рост ВВП страны снизился более чем с десяти процентов в течение большей части 2000-х годов до чуть более четырех процентов в 2018 году, а сложная экономическая интеграция Казахстана с Россией привела к негативным последствиям из-за стагнации российской экономики», – отмечает Stratfor.

По словам автора, протесты, связанные с низким уровнем зарплат и пособий, вынудили Назарбаева потребовать от подчиненных обеспечить роста ВВП на уровне пяти процентов, призвать к «очистке» банковского сектора и отправить правительство страны в отставку. Но эти меры, как говорится в статье, не решат основную проблему замедления экономики Казахстана, которая сильно зависит от экспорта сырья.

«Когда Токаев вступит в должность, на него будет возложена обязанность решить эти проблемы, и у него не будет политического капитала, которым часто пользовался Назарбаев, чтобы нейтрализовать протестные настроения. Если протесты усилятся и возрастет насилие... Россия и Китай могут предоставить финансовую помощь и помощь в поддержке безопасности и оказаться втянутыми в дела страны», – предполагает эксперт.

Первый президент Казахстана и председатель партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев с Касым-Жомартом Токаевым на партийном съезде, выдвинувшем Токаева кандидатом в президенты. Нур-Султан, 23 апреля 2019 года.

«Назарбаеву удавалось удерживать баланс на определенном уровне в интеграции как с Россией, так и с Китаем, сохраняя суверенитет Казахстана. Однако любая политическая нестабильность в стране может создать угрозу этому балансу. Обе державы заинтересованы в сохранении своего влияния и реализации своих региональных интересов, и нестабильный Казахстан может повлиять на мировые энергетические рынки или потенциально усугубить протесты, миграцию и трансграничную воинственность. Беспорядки также могут повлиять на тесные связи Москвы с Казахстаном в сфере безопасности и обороны или создать угрозу для китайских инвестиций и инфраструктурных проектов в стране. С ростом влияния Китая в регионе баланс сил станет более ненадежным, и Пекин будет считаться прямым противником Москвы», – резюмирует автор.

По словам эксперта Stratfor, Токаев пока намерен сохранить внешнеполитический курс Назарбаева, но борьба за власть между Россией и Китаем может подтолкнуть Токаева к расширению связей Казахстана с другими внешними субъектами, такими как Соединенные Штаты и Европейский союз. «Однако это также сопряжено с другими проблемами, и Казахстан будет ввергнут в конфронтацию великих держав», – считает автор.

МЕДИАФОРУМ, НА КОТОРОМ ОБОШЛИ ТЕМУ СВОБОДЫ СЛОВА

На англоязычном сайте Eurasianet.org опубликована статья «Казахстан: свобода прессы отсутствует в повестке дня медиафорума». Издание комментирует еще одно крупное международное мероприятие – Евразийский медиафорум в Алматы – и ситуацию со свободой слова в стране. Форум завершил свою работу 24 мая.

«Когда международные журналисты собираются на ежегодный Евразийский медиафорум в Казахстане, они ожидают обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед СМИ, считающихся четвертой властью в государстве и мире в целом. Однако они знают, что на форуме, организованном Даригой Назарбаевой, председателем сената и дочерью бывшего президента Нурсултана Назарбаева, им не стоит ожидать каких-либо дебатов о нарушении свободы прессы в Казахстане, где ситуация, как характеризуют международные наблюдатели, в последнее время резко ухудшилась», – пишет журналист Джоанна Лиллис.

На форуме, проходившем в отеле Ritz Carlton в Алматы 23–24 мая, обсуждали темы глобализации, легализации марихуаны, фейковых новостей, конкуренции в СМИ, ориентированной на «звезд», и роли блогеров. На сессиях форума не поднимались проблемы, связанные со свободой слова в Казахстане или других странах Центральной Азии.

По словам автора, сессия о цифровых правах СМИ была посвящена общемировым трендам. Дебаты обошли тот факт, что за последние два месяца, с момента отставки Назарбаева с поста президента в марте, ситуация с доступом к информации в Казахстане заметно ухудшилась. Испугавшись потока общественных протестов, власти ответили подавлением цифровых свобод, заблокировав веб-сайты, освещавшие акции протеста, и закрыв доступ к социальным сетям.

Корреспондент Eurasianet подняла на форуме проблему блокировок и задала вопрос, насколько уместно проведение конференции по медиа в Казахстане. Единственный представитель Казахстана на панельной сессии Александр Аксютиц, представляющий студию Salem Social Media, ответил, что для доступа к заблокированным сайтам люди могут использовать VPN и он не видит никакой проблемы.

На поставленный вопрос ответили грузинский журналист Наталья Антелава и лондонский лектор по журналистике Захера Харб. По словам Захеры Харб, конструктивное участие в форуме для нее предпочтительнее бойкота подобных мероприятий. Антелава сказала, что из-за ухудшившийся ситуации со свободой слова в Казахстане она «долго думала», стоит ли ехать на этот форум. Антелава говорит, что надеялась на то, что местные журналисты поднимутся на трибуну и расскажут о ситуации в Казахстане. «Было бы замечательно, если бы подобные разговоры стали толчком» для улучшений, отметила Антелава.