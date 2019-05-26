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Видеофакт: Два американца поймали 181-килограммовую акулу

  • 26.05.2019, 13:06
Фото: Кадр из Youtube
Рыбаки поймали в реке в США 181-килограммовую акулу

Парни рыбачили на реке во Флориде, когда увидели хищницу.

Американцы Джошуа Джоргенсен и Райан Нитц занимаются спортивной рыбалкой и снимают свои приключения на видео. Накануне на своем YouTube-канале они опубликовали ролик со схваткой с самой опасной акулой, сообщает korrespondent.net.

Парни рыбачили на реке во Флориде, когда увидели акулу. Рыбаки решили, что им непременно необходимо выловить рыбу. Хищник мгновенно схватил наживку и оказалось, что это одна из самых опасных акул в мире - бычья или тупорылая акула.

Парни сняли на видео, как они достают свой 181-килограммовый улов. Рыбаки сфотографировались с хищником и отпустили его.

Пользователи сети отметили, что американцы выловили одну из самых опасных и агрессивных акул в мире. Некоторые пошутили, что отменят свои планы поплавать в речке на выходных.


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