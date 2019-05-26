закрыть
26 мая 2019, воскресенье, 16:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Экологическая катастрофа в Воложинском районе: река сменила цвет

2
  • 26.05.2019, 13:37
  • 2,437

В реку Воложинку попали отходы с насосной станции.

Экологическая катастрофа в Воложинском районе: в маленькую реку Воложинка попали отходы с насосной станции, передает euroradio.fm.

Как сообщает ОНТ, вода в реке стала молочного оттенка и источает едкий запах, а прибрежная трава покрылась желтой пленкой. Коммунальные службы слишком поздно обнаружили проблему.

Причиной происшествия стала авария на насосной станции, из-за которой отходы попали в воду без очистки через аварийный сброс. Под угрозой загрязнения не только Воложинка, но также Ислочь, в которую впадает эта река. Грязные вещества могут попасть и в Неман через Ислочь.

Воложинскому коммунальному предприятию выставили штраф, ущерб окружающей среде оценен в 33 тысяч рублей.

Уровень загрязнения воды пока не называют. Ведутся исследования проб.


популярное за неделю

Мнение

Европейские игры вместо картофелечистки
Европейские игры вместо картофелечистки Ирина Халип
«Баста!»: белорусский клип Гребенщикова
«Баста!»: белорусский клип Гребенщикова Андрей Санников
Цугцванг для Кремля
Цугцванг для Кремля Андреас Умланд
Меня будут судить за почтение памяти деда
Меня будут судить за почтение памяти деда Ольга Николайчик