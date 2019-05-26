Экологическая катастрофа в Воложинском районе: река сменила цвет 2 26.05.2019, 13:37

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В реку Воложинку попали отходы с насосной станции.

Экологическая катастрофа в Воложинском районе: в маленькую реку Воложинка попали отходы с насосной станции, передает euroradio.fm.

Как сообщает ОНТ, вода в реке стала молочного оттенка и источает едкий запах, а прибрежная трава покрылась желтой пленкой. Коммунальные службы слишком поздно обнаружили проблему.

Причиной происшествия стала авария на насосной станции, из-за которой отходы попали в воду без очистки через аварийный сброс. Под угрозой загрязнения не только Воложинка, но также Ислочь, в которую впадает эта река. Грязные вещества могут попасть и в Неман через Ислочь.

Воложинскому коммунальному предприятию выставили штраф, ущерб окружающей среде оценен в 33 тысяч рублей.

Уровень загрязнения воды пока не называют. Ведутся исследования проб.