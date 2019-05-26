Минские «скворечники»: как к квартирам пристраивают террасы, кухни и спальни 4 26.05.2019, 14:25

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Жители столицы идут на все, чтобы увеличить количество квадратных метров.

Продолжаем публиковать фото необычных минских «балконов-скворечников», с помощью которых хозяева на несколько квадратных метров увеличили свою жилплощадь. Отметим, что от киевских балконов наши отличаются и видом, и размерами: они скромнее и выглядят более эстетично, пишет tut.by.

Мода на пристройки на Пономарева

Сейчас никто уже не скажет, кто первый начал сооружать пристройки на первых этажах старых домов по улице Пономарева. Но идея показалась привлекательной многим: столько пристроев в одном квартале вы не найдете больше нигде в Минске.

Вот как выглядят пристройки в торце четырехэтажек. Такие есть в первом и седьмом домах.

Фото: tut.by

В седьмом все вроде хорошо смотрится, но пожарная лестница идет через крышу пристроя.

Фото: tut.by

А на Пономарева, 3, на первом этаже проектом балкон был не предусмотрен, но кому-то он оказался очень нужен. Взял и пристроил.

Фото: tut.by

В доме № 12 тоже появился самодельный балкон.

Фото: tut.by

В девятом доме идея понравилась и ее повторили. Здесь, правда, к строительству пристройки подошли серьезно: она жилая и в два раза больше балкона.

Фото: tut.by

В доме № 10 пошли и дальше, и глубже: у пристройки есть свой подвал.

Фото: tut.by

Пристройки на Независимости

Похожую пристройку мы нашли на проспекте Независимости, 76а. Его не так-то просто обнаружить из-за зарослей акации и сирени.

Фото: tut.by

Интересный вариант придумал жилец в соседнем дворе по адресу: Независимости, 78. Он сделал себе отличную летнюю террасу на втором этаже — здесь можно посидеть за столиком с чашечкой кофе.

В жару можно разложить зонт — все условия для отдыха на природе, не покидая города.

Фото: tut.by

При этом конструкция выглядит надежно: выдвинутый от фасада на добрых два метра балкон опирается на металлические столбы. Похоже, владелец этой шикарной террасы позаботился, чтобы и вход в подъезд выглядел презентабельно: обратите внимание на кованые перила.

«Скворечник» на Сурганова

В одном из домов на Сурганова кто-то построил на козырьке подъезда дополнительную полноценную комнату. Автор фото сообщил, что пристройка здесь явно давно и вряд ли кому-то мешает. На всякий случай точный адрес он не указал.

Фото: tut.by

Лишний метр не лишний

Ну и напоследок: смотрите, какую пристройку сделали на Корженевского, 3. Можно предположить, что в квартиру попадает меньше света, зато площадь увеличилась.