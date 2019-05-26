Иран предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении 3 26.05.2019, 14:29

Деталей этого соглашения глава МИД Ирана не раскрыл.

Иран предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи в Багдаде с иракским министром иностранных дел Мухаммедом Али аль-Хакимом заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф, передает телеканал Al Arabiya (перевод – РБК).

Деталей этого соглашения глава ведомства не раскрыл. Свою речь на брифинге, по данным канала, он начал с того, что «действия Америки противоречат резолюции Совета Безопасности [ООН] о применении силы». Так глава иранского внешнеполитического ведомства, поясняет Al Arabiya, отозвался о планах Соединенных Штатов усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке и направить туда дополнительные войска.

Тегеран, отметил также на брифинге Зариф, «хочет строить сбалансированные отношения со всеми государствами Персидского залива». «Несмотря на все сообщения и доказательства, подтверждающие финансирование и поддержку Ираном хуситов, которые неоднократно поражали объекты в Саудовской Аравии , мы предложили [подписать] пакт о ненападении с соседними странами Персидского залива», — заявил министр.

В чем именно будет заключаться это соглашение, он не уточнил, подчеркнув, однако, что в то же время Иран будет «решительно противостоять любым попыткам агрессии, будь то экономической или военной».

Страны Европы на пресс-конференции Зариф также призвал «выполнить свои обязательства» в рамках ядерной сделки. Эти государства, уверен глава иранского МИДа, «должны сделать больше для поддержания ядерного соглашения». «Разговоров недостаточно», — заверил Зариф. От европейцев он потребовал практических действий. Сам Тегеран, подчеркнул министр, этого договора еще не нарушал.

Речь идет о ядерной сделке, участниками которой, помимо Ирана, являются Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия. Прежде в этом соглашении также участвовали США, однако в прошлом году президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о выходе из него. Свой шаг он объяснил тем, что Тегеран, по данным Вашингтона, нарушает условия этого договора (по ним Иран должен был ограничить свои ядерные разработки). В Международном агентстве по атомной энергии эти данные не подтвердили. Остальные участники сделки выразили желание ее сохранить. США после выхода из соглашения возобновили прежние санкции против Ирана.

В начале мая Тегеран, реагируя на это, объявил о частичном отказе от ядерной сделки. Остальные страны — участницы договора не предприняли конкретных шагов, чтобы «компенсировать [ущерб от] санкций США», пояснили там.

После этого Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме сообщило о том, что, по данным американской разведки, Иран якобы размещает у своих берегов на маломерных судах ракеты. Это, отмечали собеседники AP, вызывает у США опасения по поводу того, что Тегеран может готовиться к нападению на американские силы или интересы в регионе.

В связи с этим Соединенные Штаты впоследствии решили усилить свою миссию на Ближнем Востоке дополнительными бомбардировщиками и зенитными ракетными комплексами Patriot. Помимо этого, 24 мая, Трамп объявил об отправке в регион дополнительно 1,5 тыс. военнослужащих.