Видеофакт: Что думает жена «тунеядца» о белорусской власти и медицине 5 26.05.2019, 14:39

2,858

Алеся Горбатенко

Алеся Горбатенко рассказала подробности о скандальной ситуации с больничным.

Жительнице Бобруйска Алесе Горбатенко отказали в больничном по уходу за ребенком из-за того, что ее муж работает в Польше. Теперь она и сама собирается уехать из Беларуси. Юрист утверждает, что действия поликлиники были незаконными, и рекомендует женщине обращаться в суд, сообщает babruysk.by.

Семилетний сын Алеси в конце апреля заболел ветрянкой. Женщина, как обычно, вызвала врача на дом.

На участке семью Горбатенко знают, ребенок не в первый раз болел, и раньше Алесе сразу выписывали больничный.

В этот раз врач спросил о месте работы мужа. А когда Алеся сказала, что супруг работает за границей, услышала в ответ, что больничный ей не положен.

На время болезни ребенка женщине выдали неоплачиваемую справку. Мужа Алеси поликлиника отнесла к «тунеядцам» и больничный выдала лишь после того, как из Польши пришли документы, подтверждающие официальное трудоустройство и уплату налогов.

Но семье этот больничный лист уже не был нужен. На время болезни сына Алеся взяла на работе отпуск за свой счет, а потом уволилась, и сейчас собирается переезжать вместе с ребенком к мужу в Польшу.

Участковый педиатр, а также заведующая филиалом городской детской поликлиники №1 Елена Жвитиашвили и консилиум, который был созван в поликлинике по обращению Алеси, ссылаются на пункт 30 «Инструкции о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности».

В этом пункте говорится: «Если мать (мачеха), отец (отчим), усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) находятся в социальных отпусках (по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, по беременности и родам), осуществляют уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или не относятся к категории занятых граждан, установленных статьей 2 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости населения Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 94, 2/1222), за исключением случаев, указанных в пунктах 31 и 33 настоящей Инструкции, иному лицу по уходу за больным ребенком в этой семье по результатам экспертизы временной нетрудоспособности выдается справка».

Правовой инспектор профсоюза РЭП (радиоэлектронной промышленности), юрист Леонид Судаленко считает, что бобруйские врачи неверно истолковали этот пункт Инструкции.

«Применительно к конкретной ситуации семьи, данную норму здесь следует понимать, как не как «мать и отец», а как «мать или отец». Общеизвестно, что матери и отцу одновременно социальные отпуска не предоставляются, – прокомментировал ситуацию юрист профсоюза РЭП. – Согласно статьи 2 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости населения Республики Беларусь», на которую имеется ссылка в данной норме, занятыми гражданами считаются как работающие (в данном случае мать), так и занимающиеся иной не запрещенной законодательством деятельностью, приносящей заработок. Подчеркиваю, Закон говорит о деятельности и прибыли. Закон не запрещает вести деятельность и получать прибыль, в том числе и за границей в других странах. Закон не требует, в том числе и официального оформления на работу».

Леонид Судаленко обращает внимание, что в данной ситуации и мать ребенка, и отец относятся к категории занятых граждан, а значит, и отказ в выдаче больничного, и даже требование поликлиники предоставить дополнительные документы о деятельности отца, незаконны.

«Рекомендую семье обратится в суд с жалобой о неправомерных действиях должностных лиц государственного органа с постановкой вопроса о компенсации понесенного семейным бюджетом материального ущерба в виде неоплаченных дней больничного листа», – говорит юрист профсоюза РЭП.

«Я бы хотела обратиться в суд, но на это уже нет времени, – замечает Алеся в ответ на рекомендацию юриста. – Я сейчас жду необходимые для переезда документы, и в конце мая – начале июня мы с сыном уезжаем к мужу в Польшу».

Подробнее о ситуации Алеси Горбатенко смотрите в видеосюжете.