Грузия отмечает День независимости 1 26.05.2019, 15:12

101 год назад было объявлено о создании Грузинской Демократической Республики

Грузия сегодня отмечает главный национальный праздник — День независимости, сообщает «Грузия онлайн».

Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.

Сегодня улицы разных городов, аэропорты и вокзалы в Грузии украшены государственными флагами. По случаю праздника культурные, спортивные и развлекательные мероприятия пройдут в Тбилиси, Телави, Озургети, Поти, Зугдиди, Амбролаури, Ахалкалаки, Гори, Ахалцихе, Кутаиси, Марнеули, Батуми, а также на грузино-российской границе — на ТПП «Казбеги».

Запланированы выставки, винные дегустации, ярмарки, театральные представления и концерты, участие в которых примут известные в Грузии исполнители.

День независимости Грузии отметят и за пределами страны: в Америке, Европе, Азии и Ближневосточных странах. МИД Грузии и дипломатические представительства за рубежом спланировали различные мероприятия в Малайзии, Узбекистане, Эстонии, Турции, Ирландии, Германии, Дании, Бельгии, Венгрии, Молдове, Израиле, Бразилии, Аргентине, Великобритании, Нидерландах, Латвии, Швеции, Азербайджане, Армении, Словении, Франции, Украине и Литве.

В этом году слоган праздника: «Поделись знаниями». Концепция большинства праздничных мероприятий посвящена истории и культуре Грузии, а также важности образования в целом. К организации 26 мая были подключены все государственные структуры, а координировало подготовку правительство Грузии.

«В этом году праздничные мероприятия посвящены знанию, как движущей силе, пути, который ведет нас к свободе. День независимости Грузии – 26 мая, объединяет всех граждан. Это тот день, когда мы говорим об истории нашей страны, культуре, прошлом, настоящем и будущем, национальных ценностях и о свободе. Именно поэтому «Этот день наш»», — говорится в сообщении организаторов.

В День независимости главным мероприятием станет церемония присяги. 288 новобранцев начальной боевой подготовки принесут присягу на площади Свободы в центре Тбилиси. Помимо столицы, 175 рекрутов сегодня принесут присягу в Зугдиди, Мравалдзали, Уплисцихе, Ананури и Греми. Во всех городах церемонии начнутся в 12:00.

Символической кульминацией празднования Дня независимости станет акция в 17:10 часов. В масштабах страны государственный гимн Грузии «Тависуплеба» (Свобода) исполнят на центральных площадях, в поездах и в автобусах. К флешмобу призывают присоединиться всех граждан. Кстати, время для проведения акции выбрано не случайно. В 1918 году 26 мая в 17:10 Ноэ Жордания заявил об основании Первой Грузинской Демократической Республики.

Примечательно, что в этом году День независимости впервые масштабно будут отмечать в горах. 25-26 мая праздничный фестиваль одновременно проходит в трех разных местах в Сванетии – Местии, Тетнулди и Хешкили.