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В Британии еще один политик объявил о желании стать премьером

  • 26.05.2019, 17:01
Майкл Гоув
ФОто: BBC.com

Он стал уже восьмым кандидатом на пост премьера Британии после отставки Мэй.

Британский министр охраны окружающей среды Майкл Гоув объявил о своем намерении стать премьер-министром страны после отставки Терезы Мэй. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, во время своего выступления перед прессой в воскресенье, 26 мая, Гоув подтвердил, что собирается бороться за пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

Гоув отметил, что готов объединить Консервативную и Юнионистскую партии и реализовать выход Британии из Европейского союза (Brexit).

"Я верю, что готов объединять Консервативную и Юнионистскую партию, готов выступить за Brexit и готов возглавить эту великую страну", - заявил министр.

Таким образом, Гоув стал восьмым кандидатом на пост премьера Британии и лидера консерваторов после отставки Мэй.

Напомним, ранее бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и бывшая лидер Палаты общин Андреа Лидсом заявили, что будут бороться за пост премьер-министра страны и лидера Консервативной партии.


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