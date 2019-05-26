Протесты россиян на фоне падения уровня жизни 1 26.05.2019, 17:25

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К чему может привести рост социальной напряженности в РФ.

Россияне в результате продолжающегося шестой год подряд падения реальных доходов продолжают активно залезать в долги, набирая кредиты. В апреле текущего года они, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), позаимствовали у банков около 800 млрд рублей, что почти на 200 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Голос Америки».

«В апреле 2019 года было выдано 3,28 миллиона новых кредитов общим объемом свыше 786,92 миллиарда рублей, - сообщает ОКБ. - Количество выданных кредитов выросло на 13%, объемы кредитования также выросли на 13% по сравнению с апрелем прошлого года, когда было выдано 2,91 миллиона кредитов на 694,23 миллиарда рублей».

В связи с этим эксперты выражают беспокойство тем, что россияне в ближайшей перспективе перестанут справляться с долговым бременем. Центробанк по этому поводу также звонит в колокола.

В соответствии же со свежей статистикой Российской академии народного хозяйства и государственной службы, без малого треть (29,6%) граждан относят себя к бедным. Причем, их доля за год выросла на 4,3 процентного пункта.

В свою очередь, согласно проведенному недавно опросу «Левада-Центра», 2/3 семей (65%) семей в стране на апрель нынешнего года вообще не имели никаких сбережений. Как отмечают социологи, в прошлом году произошло «ухудшение социального самочувствия» россиян, что в немалой степени вызвано пенсионной реформой, стремительным ростом цен и усилением налогового пресса.

На фоне общего падения уровня жизни россиян поступает все больше сообщений об акциях протеста, спонтанно возникающих по разным поводам в разных регионах – от Ингушетии до Архангельской области. Последний резонансный скандал возник из-за намерений местных властей возвести храм в одном из скверов Екатеринбурга. События сопровождались масштабными арестами противников строительства и острыми комментариями в соцсетях, а завершились довольно неожиданно. Городское начальство после двусмысленной реплики президента РФ Путина все же предпочло сдать назад. Вопрос завис в воздухе.

Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий считает, что социальная напряженность в стране растет и будет расти дальше. По его мнению, этот процесс шел бы в этом направлении даже, если бы жизненный уровень граждан повышался.

«Все равно ситуация не изменилась, потому что социальная напряженность растет не только из-за того, что нам живется хуже, но еще и потому, что просто объективно существуют некие противоречия в обществе – классовые, региональные, профессиональные, – которые никуда не исчезают в том числе в условиях экономического роста», – пояснил он.

Соответственно, общественный протест в России тоже продолжит нарастать, утверждает социолог: «А вот, какую форму он примет, это будет зависеть от целого ряда обстоятельств. От того, в частности, как поведет себя власть, насколько она будет глупа или, наоборот, сообразительна в своих попытках регулировать сложившуюся ситуацию. Есть вариант, что она будет просто стараться всячески задавить недовольство. Что произойдет на деле, мы увидим даже не через годы, а уже в течение ближайших месяцев».

Пока, заметил Борис Кагарлицкий, точно оценить, по какому сценарию пойдет дальнейшее развитие событий, очень сложно оценить.

Тем временем рейтинги властей всех уровней упали до рекордно низких показателей. Не стал здесь исключением даже бывший ранее «тефлоновым» рейтинг Путина. При этом Кремль делает вид, что его не волнуют подобные «мелочи».

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников, однако, не думает, что власти в действительности безучастны к беспрецедентному снижению уровня своей легитимности среди населения.

«Просто мы пытаемся увидеть их активность в этом контексте в виде каких-то резких шагов, – рассуждает он. – А на самом деле в Кремле занимаются, в основном, региональной политикой, тасуют губернаторов, стимулируют их работать лучше, чтобы снимать социально-политическое напряжение за счет более-менее новой системы управления».

Кроме того происходят весьма показательные аресты и возбуждаются громкие уголовные дела, которые тоже, в общем, имеют в том числе манипулятивную природу, полагает эксперт.

«Так в Кремле пытаются воздействовать на общественное мнение, демонстрируя тем самым, что власть не дремлет, борется с коррупцией, самоочищается. Тоже важный фактор. Словом, нельзя сказать, что на верхах почивают на лаврах. Другой вопрос, что эффективность их действий весьма сомнительна. В экономике, например, делается акцент на национальных проектах, хотя до сих пор никто не понял, что это такое», – подчеркнул Андрей Колесников.

А главное, на его взгляд, в том, что у власти нет концепции будущего страны. Следовательно, у думающих граждан не может быть уверенности в завтрашнем дне, констатирует он.