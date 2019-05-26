В Беларуси в анкету переписи населения добавят вопросы о наличии сада и пчел 22 26.05.2019, 17:36

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Какие еще ноу-хау нас ожидают?

С 4 по 30 октября в Беларуси пройдет перепись населения. Все ли готово для ее проведения и какие ноу-хау нас ожидают, рассказала mlyn.by заместитель начальника главного статистического управления Минской области Оксана Полещук.

— Чем предстоящая перепись будет отличаться от той, что проводилась 10 лет назад?

— Респонденты смогут сами решить, каким способом принять участие в переписи: по месту жительства, на стационарном участке или через интернет. Опрос населения по месту жительства будет проводиться с помощью планшетов. В девайс будут загружены переписные листы, а также карта счетного участка, на котором будет работать переписчик. В онлайн-режиме он сможет увидеть свое местоположение, а также строения, которые ему необходимо посетить. Переписчики не придут к одному человеку дважды. Если респондент, который проживает по указанному адресу, прошел перепись на стационарном участке, информация мгновенно поступит на планшет.

Еще один способ быстро пройти перепись — самостоятельно через интернет.

— Какие вопросы зададут респондентам?

— Опросник включает 49 пунктов. На всю анкету потребуется не более 5 минут. Помимо традиционных вопросов (пол, возраст, образование, размер домохозяйства) появились и новые. Главной особенностью переписи-2019 станет блок о сельскохозяйственной деятельности. Он соберет вопросы по наличию у граждан плодово-ягодных насаждений, скота, птиц и пчелосемей. Информацию используют исключительно в статистических целях. Она не будет передана в другие организации, не послужит поводом для взимания налогов. Данные необходимы для расчета валовой продукции сельского хозяйства по населению.

— Передавая личные данные переписчику, можно быть уверенным, что они не попадут третьим лицам?

— Вся информация будет записываться со слов человека. Респонденту предложат назвать свой идентификационный номер. Это позволит мгновенно извлечь из регистра населения основную информацию для переписного листа — инициалы, дату и место рождения опрашиваемого. Современные технологии позволят избежать ошибок: в случае нестыковок компьютер предложит перепроверить информацию. После заполнения анкеты переписчик отправит ее на сервер Белстата. Вся информация будет обработана к 1 июля 2021 года.