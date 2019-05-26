Фотофакт: Как в Литве выбирают президента и европарламентариев 1 26.05.2019, 17:43

Иллюстрационное фото

Во втором туре президентских выборов в Литве к 16 часам проголосовал 31% избирателей.

В воскресенье в Литве проходит второй тур президентских выборов и выборы в Европарламент.

26 мая, в день выборов в Литве, голосование проходит на избирательных участках с 7 до 20 часов. В избирательные списки внесены 2 млн 487 тыс. 745 избирателей, пишет delfi.lt.

Фото: delfi.lt

За президентский пост во втором туре борются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и депутат парламента Ингрида Шимоните и экономист, независимый кандидат Гитанас Науседа.

В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.

В целом Литва выберет 11 европарламентариев.

Во втором туре президентских выборов в Литве к 16 ч. проголосовал 31% избирателей, еще почти 11% проголосовали досрочно.