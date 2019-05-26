Армия Асада сбросила на северо-западе Сирии запрещенные фосфорные бомбы 26.05.2019, 18:26

ФОто: epa / upg

Ранее Госдепартамент США обвинил режим сирийского диктатора в новом использовании химоружия.

Войска сирийского диктатора Башара Асада причастны к атаке с применением запрещенных фосфорных бомб на северо-западе Сирии.

Как пишет zn.ua, об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на местные источники.

По данным собеседников журналистов, запрещенные международными конвенциями бомбы с белым фосфором были сброшены в ночь на 26 мая в районе города Хан-Шейхун и поселка Абидин в зоне деэскалации на юге сирийской провинции Идлиб.

В результате бомбардировок пожарами уничтожены десятки гектаров посевов. Большинство мирных жителей этих населенных пунктов за последние два месяца покинули зону интенсивных обстрелов и авиаударов, человеческих жертв нет.

В сирийском конфликте химическое оружие было использовано несколько раз. В частности, в апреле 2017 в результате химической атаки от отравления газом зарин в городе Хан-Шейхун погибли десятки людей. В ответ США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийской армии. В том же месяце, по данным гуманитарных организаций, вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над сирийским городом Дума. Тогда погибли десятки людей, сотни обратились в больницы.

В сентябре 2018 президенты России Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились на встрече в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о том, что любая атака по ней стала бы примером "безрассудной эскалации" конфликта и угрозой дестабилизации региона.