Геннадий Федынич: В милиции плохо знают трудовое законодательство 3 26.05.2019, 18:41

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Геннадий Федынич

Фото: gazetaby.com

Лидер независимого профсоюза добился исполнения своих законных прав.

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич рассказал сайту palitviazni.info про изменение режима отбывания наказания по «делу профсоюзов» и невозвращение компьютерной техники.

Напомним, что лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик были признаны виновными по ч. 2 ст. 243 уголовного кодекса Беларуси («уклонение от уплаты налогов в крупном размере»).

Суд Советского района приговорил руководителей профсоюза РЭП на 4 года ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа.

Согласно условиям «домашней химии» Геннадий Федынич не имел права находиться за пределами своей квартиры позже 19.00 в будние дни и не мог покидать квартиру в выходные. Также запрещено употреблять алкоголь на весь срок наказания - 4 года. Сотрудники милиции во время всего срока контролируют выполнение этих условий, поэтому могут прийти домой к Федыничу в любое время дня и ночи.

Но в начале этого месяца уголовно-исполнительная инспекция Центрального РУВД Минска ознакомила Федынича с внесенными изменениями. Инспекция установила новое расстояние для выхода из жилья (площадь расширена от квартиры до почтовых ящиков), а также установила нормы, когда нельзя выходить из квартиры - с 21.00 до 6 часов утра (раньше было с 19.00 до 6.00).

- Некоторые называют это послаблением для меня, но никакого послабления здесь нет по той простой причине, что по закону так и должно быть, - говорит Геннадий Федынич. - У меня рабочий день ненормированный, а сотрудники инспекции не могут нарушать трудовое законодательство по этой статье.

Я дважды обращался в инспекцию, обращалось руководство нашего профсоюза, и, в конце концов, они сделали то, что должны были прописать с первого дня отбывания наказания.

Также я обращался, чтобы дали разрешение хотя бы раз в месяц съездить в выходные дни на дачу, чтобы помочь теще, но пока разрешение не дают. До сих пор обращался в устной форме по этому поводу, но сейчас напишу заявление. Пусть дадут в ответе официальные объяснения, на каком основании отказывают.

- Почему вам с января установили режим, который не соотносится с трудовым кодексом?

- Видимо, думают, что им позволено делать все что угодно. В милиции вообще плохо знают трудовое законодательство, так как никак не могли понять, что такое ненормированный рабочий день. У них один ответ: "Мы так решили".

- Компьютерную технику, которую забрали во время обысков в августе 2017 года до сих пор не вернули?

- Не вернули, и мы даже не знаем, где она и что с ней делается. Несколько раз обращались, но в ответ тоже молчание. Так что куда не кинь, а везде беззаконие. Что хотят, то и делают.