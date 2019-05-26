Чехия и Россия сражаются за бронзу чемпионата мира по хоккею

Чехия и Россия сражаются за бронзу чемпионата мира по хоккею1
- 26.05.2019, 18:49
После 53 минут матча счет 2:2.
В матче за бронзовые медали ЧМ-2019 сборная России играет с Чехией, пишет by.tribuna.com.
Россияне имеют шанс выиграть третий комплект бронзовых наград за 4 года. В случае поражения Россия останется без медалей 2 года подряд – впервые за последние 15 лет.
Матч за 3-е место
Россия – Чехия – 2:2 (3 период)
Дата проведения
26 мая, 16.45, «Словнафт-Арена»
0:1 – 13 Ржепик (Рутта, Скленичка)
1:1 – 13 Григоренко (Сергачев)
1:2 – 18 Кубалик (Гулаш, Коварж)
2:2 – 20 Анисимов (Гусев)