Семь хороших фильмов, которые вас точно впечатлят

Составляя для вас новую киноподборку, я руководствовалась тремя принципами. Первый — хорошая актерская игра. Второй — крепкий без пробоин сюжет. Третий — год создания. Все эти фильмы вышли на экраны совсем недавно. В итоге получились семь комбо вариантов, пишет главный редактор Womo Татьяна Касьян

Красивый мальчик/Beautiful Boy

Прочитав мемуары Дэвида и Ника Шеффов, режиссер Феликс ван Грунинген вдохновился и решил снять эту пронзительную драму о принятии родителем своего ребенка и его проблемы. Дэвид — весьма успешный журналист, который обнаруживает однажды, что его сын Ник крепко подсел на наркотики. С этого момента начинается борьба отца за своего сына вместе с поисками ответа на вопрос «почему так произошло?» Делая интервью с наркозависимыми людьми, я поняла одну простую вещь — помочь человеку можно только тогда, когда он сам этого захочет, сколько усилий ни прикладывай, чтобы вытащить его из этого дурманящего болота. А еще часто люди начинают употреблять и скатываются в зависимость, заполняя внутренние пустоты. И «Красивый мальчик» только подтверждает это и подчеркивает, что даже самая благополучная среднестатистическая семья не застрахована от того, что их ребенок не подсядет на наркотики.

Если Бил-стрит могла бы заговорить/If Beale Street Could Talk

Бил-стрит — это улица в Новом Орлеане, где родился Луи Армстронг, джаз и каждый афроамериканец. С этих слов начинается «Если Бил-стрит могла бы заговорить» — картина вовсе не о джазе, хоть и сопровождаемая прекрасной музыкой. Да и действие происходит не в Орлеане, а в Гарлеме в Нью-Йорке в 1970-х. В центре сюжета — пара, 19-летняя Тиш и 22-летний Фонни. Их дружба с детства постепенно превращается в любовь. Они строят планы на будущее и совсем не замечают несправедливости и неравенства. Но их романтической сказке приходит конец, когда полицейский-расист вешает на Фонни преступление — изнасилование. Арест, свидетелей нет, Фонни за решеткой, а Тиш узнает 0 своей беременности… «Бил-стрит» вошла в десятку лучших фильмов 2018 года, по версии Американского института киноискусства. А то, как визуально подана история, заслуживает отдельной похвалы, — тепло и эстетично. Но если вам еще нужен аргумент, чтобы посмотреть этот фильм, то вот он. Барри Дженкинс, режиссер и сценарист, снял также «Лунный свет», взявший «Оскар» в 2017 году. Сам Барри тогда получил «Оскар» за «Лучший адаптированный сценарий», и в этом году он вновь среди номинантов.

Дневник пастыря/First Reformed

Сюжет этого фильма закручивается вокруг священника Эрнста Толлера, который оплакивает своего сына-солдата, погибшего в войне в Ираке. Религиозные убеждения героя очень ослаблены потерей сына, а совсем непросто становится, когда в его жизни появляется Мэри — прихожанка, которая ищет поддержки. Ее муж, ярый защитник природы, заставляет ее сделать аборт, считая, что давать жизнь ребенку в нашем разрушающемся мире просто бессмысленно. Режиссер Пол Шредер в одном из интервью сказал, что это именно тот фильм, к которому он шел долгих 50 лет. И как только он начал работу над сценарием, все получилось. С кастом тоже сложилось удачно, — главные роли исполняют Итан Хоук и Аманда Сейфрид. Работу первого критики называют одной из лучших в карьере актера, а журнал Time даже внес Хоука в список актеров, которые особенно потрясли зрителя своей игрой в прошлом году.

Фаворитка/The Favourite

В этом топе и Оливия Колман, номинантка на премию «Оскар» и обладательница «Золотого глобуса» за роль королевы Анны в фильме «Фаворитка». Королева Анна стала первым монархом соединенного Королевства Великобритании и последней представительницей династии Стюартов, не оставив после себя наследника. Фильм не является полной биографией и в ней показан только эпизод правления Анны, дабы раскрыть ее отношения с двумя фаворитками — леди Сарой Мальборо и Абигейл Хилл, ставшей придворной дамой. Чем хуже становились отношения королевы с Сарой Мальборо, амбициозной женщиной, часто оказывающей давление на королеву, тем ближе она становилась с Абигейл, хитрой девушкой, мечтающей получить титул. То, что такой треугольник существовал, подтверждают историки. Секунду назад ты смеешься с расфуфыренных придворных и их глупых интриг, а в следующее мгновение наблюдаешь за душераздирающими страданиями королевы, которая нянчит 17 пушистых кроликов — живых напоминаниях о ее 17 умерших в младенчестве или утробе детях. И если Колман не дадут «Оскар» за ее игру, то это будет верх несправедливости, потому что хоть фильм и называется «Фаворитка», все одеяло актерской игры на себя перетягивает именно она — королева.

Не волнуйся, он далеко не уйдет/ Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot

Немногие знают, но в 90-х актер Робин Уильямс обратился к режиссеру Гасу Ван Сенту с просьбой снять фильм о парализованном карикатуристе Джоне Каллахане. Спустя 20 лет фильм все же вышел на экраны, но без Уильямса и реального прототипа, которого не стало в 2010-м. Говорят, что качественный уровень фильма можно проверить по тому, как играют актеры второго плана: если те на уровне с исполнителями главных ролей, то картина точно хороша. «Не волнуйся, он далеко не уйдет» как раз из таких, потому что Джона Хилл ни капли не уступает Хоакину Фениксу. Последний играет карикатуриста Джона Каллахана, страдающего алкогольной зависимостью. После аварии Джон оказывается в инвалидном кресле и учится по-новому относиться к своей жизни и избавлять от пагубных привычек. В этом ему помогает герой Хилла — ведущий «Клуба анонимных алкоголиков» Донни Грин. Критики отмечают, что фильм лишен стандартных клише, которые так присущи байопикам, и хотя картина получилась довольно сентиментальной, в то же время она какая-то очень честная и мотивирующая. Поэтому если вам нужен пинок, который поможет вам перестать киснуть, — этот фильм то, что нужно.

Зеленая книга/Green Book

«Зеленая книга» является биографическим фильмом, а такое название получил, потому что герои руководствовались реально существовавшим путеводителем по дружественным местам для афроамериканцев. И это одна из лучших картин, которые я видела в кинотеатре за последние несколько месяцев. Тут полный микс всего, что нравится думающему зрителю: интересная история, незабываемая игра исполнителей главных ролей, неглупый юмор, социальные вопросы, которые актуальны и сегодня, и музыка. Именно она объединяет вышибалу Тони Валлелонга и пианиста-виртуоза Дона Ширли, который нанимает первого шофером для сопровождения по США во время гастролей. Все дело в том, что события фильм происходят в 1962 году, когда расовый вопрос стоял еще довольно остро, а потому Ширли нужен был водитель с особенными «умениями». Главных героев играют Вигго Мортенсен, который совсем не похож здесь на своего Арагорна из «Властелина колец», и Махершала Али, также убедительно перевоплотившийся в педантичного музыканта, для которого чувство собственного достоинства всегда стоит на первом месте. Оба актера получили по номинации на «Оскар», собственно, как и сам фильм.

Человек на Луне/First Man

И еще один биографический фильм. Из названия уже становится понятно, что речь пойдет о Ниле Армстронге, человеке, чья нога первой ступила на поверхность Луны (ну если все же верить, что люди на Луне побывали). Армстронг, переживающий вместе с женой потерю ребенка, сосредотачивается на развитии своей карьеры и полностью уходит в инженерные расчеты, тренировки, подготовки к миссии. Весь фильм зрителя не покидает одна мысль: великие свершения даются ой какой непростой ценой. Причем это касается, как тех, кто их претворяет в жизнь, так и тех, кто находится рядом с вершителями. В данном случае я говорю о жене Армстронга — Джанет Шерон, роль которой исполнила замечательная Клэр Фой. Главного героя играет Райан Гослинг, для которого «Человек на Луне» стала второй совместной работой с режиссером Дэмьеном Шазеллом («Ла-Ла Ленд», «Одержимость»). Перфекционист Шазелл стремился сделать картину визуально как можно более правдоподобной, потому все модели кораблей были сконструированы практически по реальным размерам, доставляя немало неудобств актерам из-за тесноты, а все исполнители ролей астронавтов даже прошли подготовку в НАСА. И особое удовольствие в этом фильме доставляет музыка и звук, что подтверждает победа на «Золотом глобусе» и номинации на «Оскар».