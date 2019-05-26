«Товарищи из Москвы» спалились 2 Денис Казанский, «Обозреватель»

26.05.2019, 19:17

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Денис Казанский

Украина получила очередное доказательство и аргумент в международных судах.

Сегодня участие России в событиях на востоке Украины не скрывают уже даже сами россияне. Вот, например, комбат бригады "Призрак" («ЛНР») Алексей Марков (разумеется, гражданин России из Москвы) прямым текстом говорит в интервью, что в степях Донбасса неоткуда взять запчасти и оружие.

И благодарит "товарищей из Москвы", которые обеспечивают всем этим незаконные вооруженные формированиями ЛДНР.

Фото: Цензор.нет

Помню, как 2 года назад представители России в суде ООН доказывали, что "ополченцы" сами откопали оружие и технику "в шахтах Донбасса". А теперь один из полевых командиров «ЛНР» открытым текстом говорит, что все это фуфло, и ничего в степях найти невозможно и только на поставки из РФ вся надежда. На украинскую пропаганду такое заявление уже не спишешь.

Интересная "гражданская война". В Донецке поставили памятник командиру Олегу Мамиеву, который приехал убивать украинцев из Северной Осетии. В Луганске другой командир из Москвы открыто рассказывает, что запчасти и "средства для их добычи" боевики получают из России. А причем тут Донбасс тогда вообще?

Оригинальное интервью Маркова уже удалили. С опозданием они поняли, что выложили компромат сами на себя. Но в интернете ничего никуда не исчезает, так что благодаря комбату "Призрака" Украина получила очередное доказательство российской агрессии и очередной аргумент в международных судах.

Денис Казанский, «Обозреватель»