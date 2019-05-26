Солигорский «Шахтер» выиграл Кубок Беларуси 26.05.2019, 19:20

В финале «Шахтер» был сильнее футболистов из «Витебска».

"Шахтер" завоевал Кубок страны, одолев в финале "Витебск", — 2:0. У победителей отличились хорватский форвард Дарко Бодул и сербский защитник Никола Антич, пишет pressball.by.

Последний раз солигорцы выигрывали турнир пять лет назад: финал 2014 года стал матчем-открытием "Борисов-Арены", а превзойти "Неман" (1:0) "горняки" смогли благодаря голу Артема Старгородского — нынешнего лидера "северян". Кроме того, "желто-черные" брали трофей в 2004 году, когда в овертайме был повержен "Гомель" (1:0).

ВИТЕБСК — ШАХТЕР — 0:2

ВИТЕБСК: Гущенко — Скитов (к), Вандерсон, Печенин, Козлов, Матвеенко, Хубутия, Чалов (Рыжков, 80), Фещук (Нурисов, 87), Старгородский (Волков, 86), Золотов.

Запасные: Журов, Клопоцкий, Федосов, Карамушка.

ШАХТЕР: Климович (к) — Матвейчик, Антич, Селява, Громыко (Прийма, 90), Рыбак, Сачивко, Ковалев, Татарков, Бодул (Януш, 70), Эбонг.

Запасные: Чесновский, Бурко, Николаеску, Володько, Хващинский.

ГОЛЫ: 0:1 — Бодул (45). 0:2 — Антич (80, со штрафного).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Золотов (18), Селява (53), Матвейчик (83).