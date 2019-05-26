Синоптики объявили на понедельник желтый уровень опасности 26.05.2019, 19:57

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Ожидаются грозы.

В Беларуси на 27 мая синоптики объявили желтый уровень опасности. Причина — в отдельных районах страны ожидаются грозы. Температура воздуха составит до +25°C, сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет.

В Минске в понедельник будет облачно с прояснениями, без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха днем составит от +21 до +23°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, порывы до 12 м/с.

В Бресте ночью прогнозируется без осадков, а днем ожидается кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%), возможна гроза. Температура воздуха днем составит от +23 до +25°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Витебске ночью ожидается без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Днем местами по городу возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%), гроза. Температура воздуха днем составит от +20 до +22°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, порывы до 12 м/с.

В Гомеле также будет без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха составит от +23 до +25°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Гродно ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью будет без осадков, а днем прогнозируется кратковременный дождь (вероятность осадков 60−70%), возможна гроза. Температура воздуха днем будет от +22 до +24°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Могилеве в понедельник будет без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха составит днем от +21 до +23°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, порывы до 12 м/с.