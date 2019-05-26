Фотофакт: В Китае впервые обнаружили панду-альбиноса 26.05.2019, 20:27

Иллюстрационное фото

Животному около двух лет.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на администрацию заповедника, сообщает «Популярная механика».

По ее сообщению, панда попала в объектив инфракрасной камеры, установленной на высоте около 2000 метров над уровнем моря в дикой природе, в середине апреля.

Панда без пятен на теле и с красными глазами была запечатлена пересекающей лес.

«Судя по фотографиям, это панда-альбинос, и ей от одного до двух лет», — говорит зоолог из Пекинского университета Ли Шэн.

«Панда выглядит сильной и передвигается уверенно, что является признаком того, что генетическая мутация совсем не мешает ее жизни», — отметил Ли Шэн, добавив, что имеющиеся данные не позволяют определить пол животного.

Альбинизм является мутацией рецессивного гена. Детеныш-альбинос может появиться только в случае, если оба родителя-панды несут такой ген.

В целях лучшей охраны экосистемы национальный природный заповедник «Волун» использует инфракрасные камеры для наблюдения за распространением и деятельностью диких животных в семи демонстрационных зонах.