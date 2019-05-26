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Лукашенко о рынке Ждановичи: Хуже, чем в том колхозе, где мы были

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  • 26.05.2019, 20:35
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Фото: minsknews.by

Диктатор сравнил минский рынок с колхозом с «грязными коровами».

Произошло это в пятницу 24 мая, когда Лукашенко объехал МКАД в качестве пассажира автобуса, пишет «Салiдарнасць».

Когда дошло до критики рынка, телеканал ОНТ сообщил в сюжете: «А вот за работу по наведению порядка взялись пока не все: мы осознанно не назовём рынок, о котором высказался президент, чтобы не расслаблялись все владельцы торговых площадей».

Фото: ont.by

Однако, судя по кадрам телеканала, речь шла о рынке «Ждановичи».

Фото: ont.by

– Ну ты посмотри по этому рынку. Ну что это такое?! Ну ты посмотри, какой бардак здесь. Ну железная дорога, надо подумать что здесь сделать. Но это же хуже, чем в том колхозе, где мы были.

Вероятно, под «тем самым колхозом» Лукашенко подразумевал ферму «Слижи» в Шкловском районе, где он раскритиковал чиновников за «грязных коров».


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