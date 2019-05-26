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Зеленский призвал не применять меры против митингующих без правонарушений

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  • 26.05.2019, 20:44
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ФОто: UNIAN

Президент Украины заявил, что он не боится критики.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал полицейских не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушили правопорядок. Об этом он написал в своем «Фейсбуке» на фоне информации о задержании правоохранителями двух митингующих, требовавших его импичмента.

По словам Зеленского, информация ряда СМИ о задержании не подтвердилась, однако он попросил сотрудников полиции действовать на митингах «мягче».

«Призываю МВД не принимать мер против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь», — подчеркнул он.

Президент добавил, что по данному факту в ведомстве проведут служебную проверку.


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