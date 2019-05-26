В Нью-Йорке прошла акция в поддержку политзаключенного Дмитрия Полиенко 1 26.05.2019, 20:51

ФОто: facebook.com/vadzim.vasilyeu

Сегодня общественный активист празднует день рождения.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил общественный активист Вадим Васильев.

«Free Palienko» - так называлась акция, которую провели в Нью- Йорке белорусы Америки в поддержку узника совести Дмитрия Полиенко, который вынужден встречать свой день рождения за решеткой.

Для проведения акции был выбран,Time Square. И это не случайно. Именно Time Square называют «перекрестком мира» и считают символом Нью-Йорка», - написал Вадим Васильев.