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В Нью-Йорке прошла акция в поддержку политзаключенного Дмитрия Полиенко

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  • 26.05.2019, 20:51
ФОто: facebook.com/vadzim.vasilyeu

Сегодня общественный активист празднует день рождения.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил общественный активист Вадим Васильев.

«Free Palienko» - так называлась акция, которую провели в Нью- Йорке белорусы Америки в поддержку узника совести Дмитрия Полиенко, который вынужден встречать свой день рождения за решеткой.

Для проведения акции был выбран,Time Square. И это не случайно. Именно Time Square называют «перекрестком мира» и считают символом Нью-Йорка», - написал Вадим Васильев.

ФОто: facebook.com/vadzim.vasilyeu

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