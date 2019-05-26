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Как морской трибунал поставил Кремль на растяжку

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  • Мустафа Найем
  • 26.05.2019, 20:59
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Мустафа Найем

Это очень важное для всего цивилизованного мира.

Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 24-х украинских моряков и три захваченных военно-морских корабля - "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу". Из двадцати судей трибунала против проголосовал только один – судья-представитель Российской Федерации Роман Колодкин.

Это очень важное решение. Россию впервые ставят перед юридически обоснованным выбором – признать нормы международного права или продолжить действовать вне общепринятых норм и законов цивилизованного мира.

Если вы помните, основной спор в публичной риторике состоял в том, что российская сторона утверждала, будто украинские корабли вторглись в территориальные воды Российской федерации. Так вот, трибунал постановил, что действия России нарушали Конвенцию ООН по морскому праву, даже если бы речь шла о территориальных водах России. Поскольку военные корабли и их экипажи не могут быть арестованы силовиками иностранных государств и подвергнуты юрисдикции иностранных судов.

Что важно, представителя России на слушаниях не было – в Кремле считают, что решение Трибунала не имеет законной силы, поскольку действия Украины в Керченском проливе нужно квалифицировать как военные. Но это полностью противоречит позиции официальных властей России в российских судах, где наших граждан не признают военнопленными.

У этого решения может быть и еще один аспект, в Украине. Дело в том, что недавно Андрей Портнов обратился в Госбюро расследований с заявлением о преступлении Петра Порошенко, который, по мнению Портнова, умышленно отправил украинскую корабельную группу в Керченский пролив, чтобы "спровоцировать" россиян и, воспользовавшись захватом кораблей и моряков, объявить военное положение и отменить президентские выборы.

Между тем, в обнародованном решении Трибунала говорится о том, что Трибунал не нашел подтверждений русской версии о провокационную военную операцию со стороны Украины. "Секретное вторжение украинских моряков, на котором настаивает Россия, кажется Трибуналу очень маловероятной", - говорится в решении.

Тем не менее. Трибунал по морскому праву постановил, что отсутствие представителя России на слушаниях не освобождает ее от обязанностей выполнения его решения.

Мустафа Найем, "Главред"


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