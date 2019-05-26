Бумаготворчество: новый абсурд в белорусских школах 26.05.2019, 21:37

В школах от родителей требуют расписать план, где будут дети каждый день лета.

Перед началом летних каникул родителей традиционно просят предоставить информацию о том, где и с кем будут находиться дети в летние месяцы. Но в некоторых учреждениях образования это доходит до абсурда. В этом году в одной из гродненских школ родителям пришлось заполнять план на каждый день, пишет nn.by.

По словам самих родителей, хуже всего, если написать, что ребенок будет дома. Ведь тогда его могут привлечь в школу. «Мы два лета бились, чтобы дочь не привлекали в выездной лагерь МВД, где под руководством милиции детей учат разным полезным делам», — поделилась в соцсетях одна из мам.

«Я работала в одной гродненской гимназии, там учителей заставляли собирать такую информацию по неделям. И не дай бог родители напишут, что ребенок дома! — возмущается бывшая учительница. — Родителям задурят голову, вызывая ребенка на всевозможные скучные мероприятия, «чтобы было занят»! Мои родители, в случае если ребенок дома, писали, что он у бабушки. Тогда никто не приставал. А вообще, чаще всего такие штуки — выдумки местной администрации. От районного отдела образования не поступает такая разнарядка».

Зачем все это надо? Невозможно ведь точно сказать, чем будет занят ребенок через месяц в тот или другой конкретный день. Тем более что за детей на каникулах отвечают именно родители, а не школа и чиновники.

Журналисты обратилась за комментарием в отдел образования Гродненского горисполкома, чтобы узнать, чья это инициатива и зачем школе подробные отчеты на каждый день, но никакого ответа так и не получила.