Во Франции на выборах в Европарламент лидирует партия Ле Пен 1 26.05.2019, 21:25

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Марин Ле Пен

Отрыв от партии Макрона составляет около двух процентов.

Крайне правые из партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» лидируют на выборах в Европарламент во Франции, сообщает RFI. По оценке экзит-поллов, они набирают от 23 до 24,2% голосов. За список, поддержанный президентской партией «Вперед, Республика», свои голоса отдали от 21,9 до 22,5% французских избирателей. На третьем месте — «Европа Экология Зеленые» (12,5-13%).